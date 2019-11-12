【L’Envol】Olivier Elzer秋日招牌菜式盛宴

師承法國國寶級名廚Joël Robuchon，Olivier Elzer來港9年已經成功深深俘虜一眾饕客的舌頭，更曾先後領導不同餐廳累積奪得18顆米芝蓮星。而由他主理的L'Envol在今年4月開業後，迅即成為法國菜愛好者必到的潮聖殿堂，今次更特別推出數款以秋天為主題的餐單，當中首推八道菜「Signature」招牌菜式餐單以及八道菜「Prestige」魚子醬主題餐單。

Olivier Elzer (L'Envol)

「Signature」八道菜餐單集合了Olivier多項招牌菜式，並以充滿其個人特色的牛肉鮑魚他他作始，他先將鮑魚輕輕煮熟，再切成小粒，配上肉質嫩滑的意大利皮埃蒙特牛肉，最後舖上一層由狀似雪茄的Kavari魚子醬磚削成的薄碎，為此道菜式添上完美一筆，特別一提每10公斤的魚子醬只能製作出1公斤的魚子醬磚，相當矜貴。 而另一道招牌菜為北海道海膽盒，選用來自日本北海道的馬糞海膽和法國科西嘉島的小紅蝦，以檸檬汁、辣椒和橄欖油調味，綴以口感爽脆的法國南部小茴香，效果相得益彰。

北海道海膽盒 (L'Envol)

在品嚐過香煎龍脷魚配油浸粉紅蒜頭、法國藍龍蝦配紅酒汁及燉根菜燴和法國野豬配南瓜泡沫及脆南瓜子後，食客可從餐廳3層高芝士餐車上挑選並品嚐超過30款各有特式的手工芝士，並搭配白朱古力、木梨果醬、伊朗蜂蜜、Espelette甜辣椒、啤酒果醬等自家製配料，並以糕餅大廚Mandy Siu特別製作的的Le Chocolat Kidavoa作結。

「Prestige」餐單由Olivier嚴選5款來自中國、法國及其週邊歐洲國家的優質魚子醬。首先品嚐的是Le Shadi de La Maison Nordique，採用產自中國衢州Schrenki 鱘魚的Shadi魚子醬，配搭布列塔尼藍龍蝦及Lait Ribot 香醋汁。這種於中國繁殖的鱘魚子先於當地清洗，以鹽醃製兩個月，再運送至法國，由頂級魚子生產商La Maison Nordique作進一步評估、試味，並進行最後的包裝工序。

法國藍龍蝦沙律配酸奶 (L'Envol)

Le Kristal Kaviari採用的Kristal魚子醬同樣產自中國的Schrenki 鱘魚，色澤金黃，具有經典的堅果味道，與布列塔尼蟶子獨特的鮮味是精彩的配搭。

法國蟶子配魚子醬忌廉 (L'Envol)

L'Oscietre Prestige Kaviari則選用俄羅斯鱘魚子，其魚子大小適中，呈琥珀色，帶榛子味道，能帶出和牛牛柳的濃郁味道。

香煎和牛牛柳配魚子醬薯糰 (L'Envol)

此外，L’Ossetra Tsar Imperial Petrossian選用的魚子外形飽滿，呈現晶瑩剔透的琥珀色澤，味道濃厚而均勻。大廚特別為這款魚子醬配上煙燻黑線鱈魚忌廉和農場鴨蛋，最後灑上Kaviari魚子醬磚碎片，及配上自家製的法式牛油麵包。

香煎農場鴨蛋配煙燻魚忌廉醬 (L'Envol)

「Prestige」餐單同樣是以L’Envol著名的精選芝士，以及由糕餅大廚Mandy Siu悉心製作的菠蘿果餡配馬鞭草泡沫及熱帶水果雪葩和時令甜點作結。