【男櫥神】Nordstrom X BEAMS 眾多別注版產品迎接聖誕

不要以為只有亞洲人崇洋，其實許多歐美人都非常崇日，指的是日本文化以及其時裝。日本服裝品牌BEAMS成立以來一直與不同單位合作，在日本服裝界的地位舉足輕重。這次美國同樣有份量的Nordstorm百貨的男裝部門，找來BEAMS旗下不同系列出售，除此之外還有不少日系時裝品牌登場，為他們季節性的Holiday Shop打頭陣。

Credit: Timothy Mulcare 這次將會是Nordstorm引入最多日本品牌和產品的第一次，其中最令人期待的是合作推出的New Balance 990v5型號運動鞋，這是990型號的升級版本，上一款990v4型號已經成為許多型男中佬的必著鞋款，新款繼續以淺灰麂皮襯白/灰色網孔，百搭易襯。

New Balance 990v5（Credit: Timothy Mulcare） 另外還有以不同主題分類成的服飾產品，例如校園風的The Collegiate，主打就是polo恤、cardigan冷衫、chino褲、cap帽等；糅合城市與戶外元素的The Urban Explorer；家裡裝束如睡衣、襪的The Homebody；主打功能性的The Outdoorsman以及各種雜貨Objects都一應俱全。值得留意的是，個別產品跟平常不同，例如Polo服飾上的那隻熊人是穿上BEAMS的服裝，所以非常值得收藏。其他經典的美國品牌如Brooks Brothers、New Era和New Balance 都有推出特別產品，所有產品現已於實體店舖以及網上發售。