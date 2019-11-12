【男人傾】玩App識女仔失敗收場？不要找藉口了，心態決定境界

也許是工作太忙、嗜好太多、生活圈子太單一，或者只是純粹的好奇，總總原因令不少男生也用交友App識女仔，現在的交友App既有以男生／女生角度出發的玩法，甚至有設定了的開場模式，又或到了一定交談時間就要轉移到其他通訊工具，再加上玩得交友App大多是你情我願想結識另一半，所以現今已不用再討論「如何識女仔」，而是直接跳步到如何令關係發展下去。

（image: unsplash） 當然，玩App結識異性是速食文化下的產物，也容易結識到霧水情緣，然而亦著實有不少成功的例子，一兩個月貨仔的，最終失敗的原因，總是歸於錯估現實，相比起外在因素，更多的是內心的問題。

《The Wolf of Wall Street》劇照 有人外在條件好，有人性格好，有人學識淵博，百貨應百客，兩性關係向來都是Law of Supply and Demand，要賣得好價錢，買到好貨品，最重要都是尋找那一「點」—— Equilibrium。最初在虛擬世界相識，凡事都有所保留，到出來見面，當然要紳士一點，一旦目標達到，就原形畢露，如果接受不到這份落差，都不知道應否開口，總是抱著若你喜歡怪人，其實我很美的心態，但事實上，沒有那麼多喜歡怪人的。最容易出事的，還是將自己與朋友平日的那一套表現出來，朋友識十年，見著你大見著你壞，當然能夠接受，對方可不是這樣想。又不是說要戴著面具做人，或者百般遷就，而是慢慢地，一點點地才表露自我，也是由愛自己變成愛別人的過程。

《Her》劇照 男生相對女生可能比較理性一點，也更為目標為本，最初瀏覽交友App中的女仔List，也會百般盤算，看看對方的Profile是否真實，從對方的工作幻想對方的生活、是否有空、是否多男生在身邊……然後開始交往，將這些東西資料化、數據化，計劃好交往的步伐、要說的話題，見多少次面就進入下一步……就像打機一樣：如何去攻略女生。