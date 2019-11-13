【男櫥神】 著鞋唔著襪？襪與鞋的Do’s & Don’ts

男士穿衣之道在於細節，你有沒有著重細節就是能否替你造型加分、在辦公室和其他場所突圍而出的關鍵。恤衫的袖口鈕、領呔的打法、袖及褲的長度、甚至是只會露出少許的襪其實也能讓人看出你是否心思細密。

Credit: Burlington 許多人一直忽略穿襪這個細節，因為認為看不到沒所謂，但除了因應不同場合、不同鞋款而配上不同款式的襪外，其質量也能大大影響你整天的舒適度，所以在挑選甚麼襪之前，請看以下簡單指引。

Mod Shoes UK 物料 任何人都應該穿過讓你雙腳痕癢、尺寸繃緊或潮濕的襪而令你整天都不自在，所以襪的物料是舒適度的一大元素。

Falke 混初剪羊毛短襪 (Mr. Porter) 棉質：具有吸收性但不會讓水分迅速蒸發，適合穿著做運動或是進行其他短時間的活動。 羊毛：保暖及令你雙腳乾爽但會較臃腫。適合寒冷的天氣，尤其是如果你要在外面的時候。 合成材料（聚酯、丙烯酸等）：薄而貼身，通常以吸乾水分為目的，但也會較侷促。 絲質：穿禮服的襪（Dress socks）都是絲綢製成的。 雖然不是特別實用或耐用，主要是奢華感。

Drunken Socks 款式 No-show襪：穿鞋後不會露出襪的款式，通常是配短褲或假日悠閑造型的時候，但也可與西裝配皮革運動鞋般的casual smart造型。 Dress socks：與西裝或其他正式的服飾一起穿著，面料光滑而且以深色調為主。 短襪：長度位於小腿中間，屬多用途的款式，有不同色調和圖案所以非常百搭。 腳踝襪（Ankle socks）：類似No-show襪但更高。 踝襪襪適合與短褲一起穿著，尤其是當你穿著高筒運動鞋或其他類型的鞋時，因為相比起No-show襪會更舒適。

FriskeyBox 顏色與圖案 傳統而言，你穿的襪應該融入你的衣服當中，但是近年許多時尚街拍以至到品牌的天橋上都告訴你沒有一定定律。襪的顏色和圖案能夠表達你的個性，所以只要確保顏色與你的衣服（主要是褲的顏色）匹配或是屬同一色調即可。例如灰襯綠、深藍襯棗紅；啡色皮鞋配襯不同圖案或是顏色的襪都有更大空間，反而黑色皮鞋偏向正式傳統。

白襪應配甚麼？

曾經白襪只可以穿上學或是去gym，但經過時裝品牌的洗禮白襪頓成時尚單品。滑板熱潮也是其中令此著法流行的因素，儘管如此，白襪最適宜的還是與街頭服飾配襯如短褲、牛仔褲和T恤等，絕不要與正式西裝和皮鞋穿著。