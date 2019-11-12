【澳門格蘭披治大賽車】十個賽事焦點 賽前必須知

年度賽車盛事「澳門格蘭披治大賽車」即將於本月14至17日揭開戰幔，若然想要看得更投入，以下這10項賽事焦點，你必須要知！ (圖片來源：Macau Grand Prix)

一) 今屆是第66屆賽事，首屆賽事於1954年舉行，共15輛車參賽，比賽成績以4個小時完成的路程長短來計算，冠軍得主是香港葡僑Eduardo de Carvalho。

二) 東望洋賽道被公認為世界上最佳的街道賽事，全長6.2公里，共有19個彎位，最闊路面14米，最窄僅7米。經過在水塘看台彎、文華東方彎、葡京彎、松山上路以及水塘北角彎進行優化升級後，今年獲升級為國際汽聯二級跑道。

三) 東望洋賽道主要設有3個看台，包括位於終點直路的大看台、旁邊的水塘看台和葡京彎看台，當中以呈90度角的葡京彎最為驚險，票價亦最貴。

四) 從歷年賽事中，東望洋賽道的最快圈速為2分10.186秒，由F3車手Sérgio Sette Câmara於2015年駕駛Dallara Volkswagen創下。

五) 澳門格蘭披治常被譽為賽車界新星搖籃，包括傳奇F1車手Michael Schumacher及剛剛連續第三年贏得F1冠軍的Lewis Hamilton，亦曾經在賽事中亮相。

六) 今屆共有6項賽事，其中3項為官方國際汽聯世界盃(FIA World Cup)，包括「澳門格蘭披治三級方程式大賽—國際汽聯三級方程式世界盃」、「澳門GT盃—國際汽聯GT世界盃」和「澳門東望洋大賽—國際汽聯房車世界盃」，另外還有「澳門格蘭披治電單車大賽」、「澳門房車盃」和「大灣區GT盃」。

七) 首兩天賽事為練習賽及排位賽，雖然並非正式賽事，但卻是賽車手熟習賽道、調整賽車設定和制定比賽策略的重要環節。而且首兩天也是賽車迷於場外購買紀念品的好時機，皆因很多限量紀念品在星期六之前已經會被搶購一空。

八) F3方面，去屆冠軍Dan Ticktum將爭取三連冠，同場亦有車神Michael Schumacher的侄兒David Schumacher、於本賽季的國際汽聯三級方程式錦標賽中奪得全年總冠軍的Robert Shwartzman。

九) GT3方面，6屆冠軍「澳門先生」Edoardo Mortara將會繼續參賽，而同樣曾經贏過澳門賽事冠軍的Maro Engel、Laurens Vanthoor和Augusto Farfus亦會加入戰團，此外香港史上首位F1車手方駿宇也會上陣。

十) 由於路窄多彎的關係，F3、GT3和房車賽都比較少有過車畫面，喜歡睇過車的必定要看電單車賽事！曾經8次贏得冠軍的Michael Rutter將會繼續惡鬥去屆冠軍Peter Hickman，另外John McGuinness和Ian Hutchinson兩位前冠軍亦會參賽。