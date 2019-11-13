【利迷必買】「紅軍」限定最終幕？NB X LFC Fresh Foam Roav

隨著上月尾英國法庭宣判利物浦在與New Balance的贊助糾紛中勝訴，令利記於明年夏天可以自由轉投Nike，代表雙方6年的贊助關係即將面臨終結，而深受一眾利迷追捧的NB利記特別版聯乘波鞋，亦將成絕響。

LFC Fresh Foam Roav (New Balance)

New Balance在昨日推出於官司後的首件利物浦特別版乘聯商品 LFC Fresh Foam Roav跑鞋，設計以球隊今季第二作客(Third Kit)的配色為靈感，鞋身用上黑色作為主色，鞋舌則換上利物浦市的標誌象徵利物鳥(Liver Bird)，不過標誌就由球隊傳統的紅色改為湖水綠色，配合鞋身上的「N」字Logo、鞋底及鞋墊上的利物鳥也換上同一色調，以展示這雙利物浦特別版Fresh Foam Roav的獨有格調。

LFC 2019/2020 第二作客球衣 (New Balance)

Fresh Foam Roav以創新的Fresh Foam科技製作中底，一體成形的泡綿為跑手帶來全方位舒適，確保著用時帶來柔軟跑感。利物浦特別版Fresh Foam Roav繼續用上Ultra Heel鞋跟設計，讓跑鞋更貼合腳跟，減輕跑步時對腳跟的摩擦，而NDurance耐磨橡膠大底則換上湖水綠色，令整雙Roav更顯搶眼。

LFC Fresh Foam Roav已經於昨日下午5時起於New Balance香港官方網上商店，以及New Balance指定專門店發售。