不止Fashion的Fashion Watch

在鐘錶界有個詞聽起來不錯但實質上卻帶著一定的貶義，叫做Fashion Watch，你以為那是說那錶款時尚又合潮流，然而實際上業內人們意思也正是腕錶除了以上特點之外一無是處，沒一點內涵稱不上高級鐘錶。

(Louis Vuitton)

但Fashion Watch是不是一定來自於時尚大品牌？大家又有所誤會，舉例說Louis Vuitton、Hermes、Chanel又或是Dior，他們就各自努力於製作擁有突破性高級製錶技術，又同時發揮到其時裝潮流觸覺的優秀作品，以下我們來看看這幾個品牌曾經推出過的精彩作品。

以時裝起家的Chanel，其藝術總監Jacques Helleu在2000年首度推出J12時便以其優雅教人驚艷。圖為今年最新款J12。(Chanel)

Chanel

Chanel最著名的作品，不作他選的一定是其J12系列。以時裝起家的Chanel，其藝術總監Jacques Helleu在2000年首度推出J12時便以其優雅教人驚艷。腕錶在製作物料上起用陶瓷，更成為引領高級腕錶界的一個重大創舉。

Hermès今年在SIHH公布的Arceau L’Heure De La Lune。(Hermès)

Hermès

當Hermès在皮具產品上走的是優雅成熟的路線，換到腕錶上去時，他們卻又玩嘢至極。先後許多作品都以超高的技術，創造出許多超現實的功能。如不會主動顯示正確時間的Hermès Arceau Le Temps Suspendu，只有在你想知時間時按動按鈕才會顯示。

Hermès Arceau Le Temps Suspendu平時看不到時間，睇起來好似壞掉的樣子。(Hermès)

Dior

Dior在高級製錶的範疇內，可說是不惜工本。當年品牌首度推出的Grand Bal系列將自動上鍊用的錶陀化成面盤上的裝飾品不單止前衛，更重要的是其手工與造型之漂亮，足以叫男士們都動心。這些女裝腕錶讓一眾高級品牌都拜服於其大膽設計之上。除了初期的寶石或鑽石鑲嵌裝飾以外，品牌後來更用上很多各式各樣的物料，如羽毛等材料去製作。

Dior Grand Bal系列的錶盤上有以不用物料製成的錶陀作裝飾。(Dior)

Louis Vuitton

在時裝界擁有巨大影響力的LV，當推出高級腕錶作品時野心也相當之大，無論是功能上或者是裝飾上都希望做到最好，甚至達到誇張的程度。例如技術要求非常高的Spin Time，或者是傳統如陀飛輪等作品都不缺少，而且質素都極高。

Louis Vuitton Tambour Damier Cobalt 計時碼錶。(Louis Vuitton)

Gucci

起步相對慢的Gucci，最近也推出了兩款自動腕錶作品G-Timeless Automatic，40毫米腕錶一款搭配黑色扭索紋圖案錶面，另一款則搭配白色扭索紋圖案，不鏽鋼錶殼及鏈帶加上透明底蓋，稍稍展露品牌對機械錶的興趣。