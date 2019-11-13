Coca Cola調酒專用Mixer，四個口味配不同的威士忌

得罪講句，落酒吧點一杯用可樂調的Cocktail，例如Jack & Coke、自由古巴等，恍如在告訴調酒師新手出爐一樣。但在口味上的角度，可樂的確與Dark Spirits相當夾，而且想玩得花巧一點，早前Coca Cola就推出四款調酒專用Mixer，特別適合配搭威士忌！

(Image: Unsplash) 調Cocktail的六大基酒入面，就以威士忌可調的款式最少，原因是威士忌本身有著獨特的口味，口味大多來自不同風格的木桶，本來就非常適合單獨品嚐，而且如果調酒功力不夠，很容易就遮蓋、破壞了威士忌的特色，也就失去了調酒的原意，也導致所採用的威士忌大多以普飲款風險較低。只不過，Coca Cola似乎看上了這一點，反而用Mixer來配合不同風格的威士忌或其他烈酒，在此特別提起威士忌，是因為四個口味特色都是不同風格威士忌所涵蓋的。

圖片來源：Coca Cola No.1 Smoky Notes（煙燻） 煙燻口味愈來愈受歡迎，不論是威士忌還是啤酒。但這款Mixer卻不宜直接與煙燻威士忌交手，因為煙燻威士忌向來口感濃厚，例如來自艾雷島的，實在容不下Mixer的味道加入，反而重雪莉桶風格的卻可以一試，順帶一提，向來Sherry與煙燻泥煤是兩股難以配合的口感，有說以前人們為了防腐而在Sherry酒桶加入硫磺片，平日飲用不會察覺，而當遇上煙燻泥煤的酒液就會浮現出來，不過，蘇格蘭的Bowmore酒廠卻以Sherry及煙燻泥煤風格而聞名。

圖片來源：Coca Cola No.2 Spicy Notes（辛辣） 這款Mixer的辛辣是來自墨西哥辣椒以及薑口感，也伴隨著柑橘、迷迭香等風味。由於甜味可以中和辛辣，故可以試試甜味較重的威士忌，當然果香重的Sherry桶可以，而有些Bourbon桶也甜得迷人，例如南投Omar酒廠的波本花香款。

圖片來源：Coca Cola No.3 Herbal Notes （香草） 這裡說的香草並非雲呢拿，而是檸檬草、萬壽菊等清新的草本味道，故配上的威士忌也不能太重口味，反而是以花果香為主的，例如蘇格蘭高地的Ancnoc普飲款，花、草、果香相信非常適合女生。