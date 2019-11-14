隨著科技的改進，燃油效益也愈見進步，從前旅行車的缺點被改善了不少，這種現今市場最受歡迎的車種之一，新世代的旅行車到底有甚麼必備條件？

Porsche Cayenne S Coupe的性能絕對不會令人失望 (Porsche)

1.油耗 Efficiency

數值上，我們一般以每100公里的行駛需要多少公升的汽油作準則，從前一般房車的油耗數字約是7-9公升左右，一些很小型的汽車可以做到6-7公升，慳油程度當然高，但舉凡去到四驅旅行車級的車款，超過10公升已經是基本常識，這也解釋了為什麼人們總說開旅行車，就如倒錢落海。但現在的引擎技術的提升，已經大為改善了這些數字，即使大型旅行車，也可以做到以往房車級的油耗數值甚至更低。

Jaguar也不甘後人，全新的SUV款式I-Pace將於2020年推出 (Jaguar)

2.空間Space

選擇旅行車，很大原因是在於其實用性。平日上班用可能你不必講求太多的空間，但潮流興健康生活，去到周末，到郊外踩單車，或是到沙灘游水，甚至是野餐燒烤，一家人又或是一班朋友一同出入，載物量就成了決定性的因素。

旅行車一般行李箱廂空間可以做到500-700公升已經有非常大的彈性，放單車放雜物就更靈活。不過給大家的貼士是如果長期放置雜物又不清理，是會增加油耗的。

Volvo的XC40也是相當可靠的選擇 (Volvo)

3.外型Look

說買車不講外型簡直是講笑。十個買車的人九個先看樣子，再來就是大型汽車對很多人來說都有種特殊魅力，主因香港地小車多，有時跑到鬧市或是隧道時，總覺得四周的駕駛者虎視眈眈。座駕體積夠大夠氣勢，對於駕駛者的信心來說有相當大作用。當然，單是大是不夠的，還要有獨特外型，及有品味的設計，那才能讓動感和活力襯得上有型的你，對不對？

Honda CR-V的價格優勢相當明顯 (Honda)

4.力量Power

力量分兩樣，馬力和扭力，簡單說，馬力是讓你在巡航時有穩定的力量去應付各種不同速度的需要。而扭力則是於你在起步及加速時的展現威勢，所以除非你由頭到尾都在高速公路行駛，實質兩者都非常重要。至於數值上則並沒有一定準則，視乎你的汽車類型，愈大當然愈好，但通常過大的引擎和馬力也代表燃油消耗的高要求。一般城市用的話，四汽缸也相信夠用了，除非你半秒都不能等，那麼就用上六汽缸的選擇吧。

2020年版本Land Rover Defender威勢十足 (Land Rover)

5.乘坐Comfort

講到底，坐上汽車，舒適度也是一大要求，不單是駕駛者，女朋友以至外父外母的屁股不舒服，那就輪到你的耳朵和腦筋不舒服了。座位的製作物料、空間感、空調系統、懸掛系統等，通通要考慮。此外在細節修飾、用料，又還有娛樂設備等，讓駕駛成為樂趣，是為你好也為大家好。香港地或者不是個每每要你開幾小時車程的地方，但即使旅程再短，讓自己舒服一下合理不過，誰不想呢？