【Drink Notes】麒麟Body FREE，向啤酒肚說不的「減肥啤酒」

啤酒向來多花款，也是上班族Happy Hour的恩物，可是對於廣大的男生們最大的隱憂，會是啤酒肚吧！

Kirin Body FREE 於上月中日本麒麟啤就推出一款Kirin Body FREE，不只是零糖、零卡路里、零酒精，更是一款「減肥啤酒」！別以為減肥是女生的專利，男生平日沒事也不會憂慮體態，反正做自己便好，除了喝啤酒的時刻⋯⋯啤酒致肥的原因，當然是其含有極高的酒精熱量，原來每克酒精含有7千卡，這樣計算下去，如果連續三個月每天喝兩罐啤酒，相等於攝取了約5磅脂肪的熱量⋯⋯

Kirin對於「減肥啤酒」功效的研究 即使這款Kirin Body FREE是「三零」，最多只是不會額外吸收，又怎樣做到「減肥」的作用？關鍵就在於啤酒本身的功效。啤酒中的「啤酒酵母」含有維他命B和鉻，它們不會減去你的脂肪，但前者有助脂肪代謝、燃燒熱量，而後者則可以穩定血糖，控制食欲，不少人也曾笑言啤酒是「液體麵包」，所以可以不吃東西光喝酒，其實可能就是它在作怪。