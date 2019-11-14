【男櫥神】 Loewe推出以英國陶藝大師作品為靈感的夢幻系列

形而
撰文：
最後更新日期：

品牌 Loewe的創意總監Jonathan Anderson一直為品牌注入新鮮元素，除了一年發表兩個系列之外，還會不定期與不同工匠、藝術家合作推出具收藏價值的特別系列，繼上年年底以蘇格蘭設計師Charles Rennie Machintosh為靈感創作的膠囊系列後，剛剛宣布推出以英國陶藝大師William De Morgan著名的瓷磚設計為靈感的系列。

Credit: Loewe

此陶藝大師於19世紀曾替著名家品公司Morris & Co.工作，期間研發出自家獨一無二的燒製、釉藥及調色的方法，其作品及後亦被世界不同各地的博物館收藏。今次系列Loewe向這位陶藝大師的奇妙生物和花卉蔓藤花紋致敬，把複雜的細節投放在外套和手袋上，另外亦以人手縫製這些圖案在針織和圍巾上。延續品牌的幽默感加上oversized的剪裁，模特兒就像把巨型瓷磚穿上身。其他重點推介是印上鮮紅或藍色孔雀圖案的Messenger Bag、背等。系列裡還包括印上不同動物圖案的銀包及其他皮革產品。

The De Morgan Foundation

Jonathan Anderson認為以William De Morgan的創作為靈感自然不過，因為他是整個工藝美術運動中有重大貢獻，同時是一位真正的幻想家。此膠囊系列將於11月14號起於品牌網站及店舖發售。

The De Morgan Foundation

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。