【男櫥神】 Loewe推出以英國陶藝大師作品為靈感的夢幻系列

撰文：Mariane
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品牌 Loewe的創意總監Jonathan Anderson一直為品牌注入新鮮元素，除了一年發表兩個系列之外，還會不定期與不同工匠、藝術家合作推出具收藏價值的特別系列，繼上年年底以蘇格蘭設計師Charles Rennie Machintosh為靈感創作的膠囊系列後，剛剛宣布推出以英國陶藝大師William De Morgan著名的瓷磚設計為靈感的系列。
Credit: Loewe
此陶藝大師於19世紀曾替著名家品公司Morris & Co.工作，期間研發出自家獨一無二的燒製、釉藥及調色的方法，其作品及後亦被世界不同各地的博物館收藏。今次系列Loewe向這位陶藝大師的奇妙生物和花卉蔓藤花紋致敬，把複雜的細節投放在外套和手袋上，另外亦以人手縫製這些圖案在針織和圍巾上。延續品牌的幽默感加上oversized的剪裁，模特兒就像把巨型瓷磚穿上身。其他重點推介是印上鮮紅或藍色孔雀圖案的Messenger Bag、背囊等。系列裡還包括印上不同動物圖案的銀包及其他皮革產品。
The De Morgan Foundation
Jonathan Anderson認為以William De Morgan的創作為靈感自然不過，因為他是整個工藝美術運動中有重大貢獻，同時是一位真正的幻想家。此膠囊系列將於11月14號起於品牌網站及店舖發售。
The De Morgan Foundation