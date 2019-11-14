【男櫥神】 Loewe推出以英國陶藝大師作品為靈感的夢幻系列

Credit: Loewe

此陶藝大師於19世紀曾替著名家品公司Morris & Co.工作，期間研發出自家獨一無二的燒製、釉藥及調色的方法，其作品及後亦被世界不同各地的博物館收藏。今次系列Loewe向這位陶藝大師的奇妙生物和花卉蔓藤花紋致敬，把複雜的細節投放在外套和手袋上，另外亦以人手縫製這些圖案在針織和圍巾上。延續品牌的幽默感加上oversized的剪裁，模特兒就像把巨型瓷磚穿上身。其他重點推介是印上鮮紅或藍色孔雀圖案的Messenger Bag、背囊等。系列裡還包括印上不同動物圖案的銀包及其他皮革產品。