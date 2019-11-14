【澳門格蘭披治大賽車】賽前腦補 賽事及旗號簡介

第66屆澳門格蘭披治大賽車在今日正式揭幕，這項年度賽車盛事，每年都是城中潮人定必關注的焦點所在。然而，假如閣下不是賽車迷，此前又沒有看過賽車運動，想要在今年看得投入，又希望在女伴面前威一下，以下這些賽車知識都必須知。 圖片來源：Macau Grand Prix

一) 今年賽事一如以往，分成4日舉行，今日首日主要是自由練習，讓賽車手熟習賽道，並與車隊工程師協調，對賽車進行最後調整。

明日第二日主要是排位賽，賽車手於限時內爭取做出最快單圈圈速，正式比賽時將會根據個人最佳圈速排位。

第三日主要是F3和GT3的選拔賽、房車的第一回合和電單車的決賽。在比賽中最快完成所定圈數或在限時內以最快時間完成最多圈數的為勝利。

第四日則是F3、GT3的正賽和房車的第二、三回合。

二) 同樣是方程式賽車，F3與F1的分別在於馬力，F1賽車馬力可以超過900匹，而F3則是350匹，而澳門格蘭披治的F3僅限使用由Dallara製造的F3 2019底盤和Mecachrome的V6-F3引擎。今年度的F3選拔賽為10圈或最多60分鐘，正賽則是15圈或最多60分鐘。

三) GT3賽車，亦即Cup Grand Touring Cars，多為車廠的量產型超跑路車的賽車版本，為了增強比賽公平性，各個賽會都會設定一套Balance of Performance (BOP)去限制馬力、重量、引擎系統和空氣動力學等性能。今年度的GT3選拔賽為12圈或最多60分鐘，正賽則是18圈或最多75分鐘。

四) 房車賽Touring Car是以車廠的量產型中階路車改裝成賽車版本，但改裝程度比GT3低，入門門檻亦相對較低。今年度的房車賽同樣有3個回合及3場排位賽，是世界汽聯房車世界盃的倒數第二站。

五) 在賽車場上，大會會以賽車旗號與車隊及車手溝通，以下是各種旗號所表達的訊息：

藍旗表示「有一位車手正準備超越你」。當藍旗搖動的時候，就是命令該車手讓另一位車手超越，否則他就要為所造成的阻礙而受到加時懲罰。這個命令只會向落後超越者一圈或以上的車手發出。

黃旗表示賽道上有危險，在這個旗號之下，參賽者不准超越對手， 並表示車手需要減速。當安全車在賽道上行駛的時候，所有工作人員都會搖動黃旗，而在起步點直路的工作人員則會出示寫有「SC」字的告示牌。

綠旗號表示較早前發出的黃旗已經無效，即表示先前的危險和禁止超越指令經已結束。

黃色紅黃間旗警告車手路面濕滑(通常指賽道上有油漬或積水)，又或是賽道上有賽車的碎片。

當賽事被停止時，所有賽道工作人員都會展示紅旗。賽事被停止的原因可能是因為賽道在意外後被阻賽、賽道被認為不安全或發生了其他緊急事件(例如有車手嚴重受傷)。在一級方程式賽事，出示紅旗的時候如果比賽已完成了百分之七十五，賽事可以宣佈完結，否則比賽會重新開始。

黑旗加上一個車輛編號用以召喚該賽車返回維修站。這個程序通常用作通知某車手他已被取消比賽資格。如果車手在黑旗發出後三個圈內還沒有回到維修站，他可能會 被重罰或罰款。這個旗號亦可以用作向車手作出「停車/開車」懲罰。橙圓點黑色旗(被叫作「肉丸旗」)加上一個車輛編號是警告該車手的賽車有機械故障，必須 回到維修站。如果有車手作出不君子行為，便會出示印有白色及黑色三角形的旗號加上該車輛編號，向車手作出警告。

白旗表示有一輛速度較慢的車輛正在於賽道上行駛，這可能是救護車或安全車。在該輛慢車行經的範圍會有黃旗搖動旗號配合，車手必須遵守黃旗號的規則。

黑白格旗代表賽事完結。