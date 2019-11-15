【Verdy】帶新作Vick來港展覽 為《MEET___ PROJECT》打頭陣

平面設計師兼街頭藝術家Verdy，於2017年創立「Wasted Youth」及「Girls Don’t Cry」後，迅速上位成為潮流新貴，今次與本地著名創意工作室AllRightsReserved (ARR)合作，將新作「Vick」帶來香港展覽，為ARR的新概念創意項目《MEET___ PROJECT》揭開序幕。 圖片來源：AllRightsReserved

日本著名平面設計師兼街頭藝術家Verdy(左)及AllRightsReserved創作總監SK Lam

《MEET___PROJECT》是AllRightsReserved (ARR)的全新概念創作項目，旨在讓不同領域的當代藝術家，以畫作、雕塑、裝置、攝影、影像、動畫甚至文字等媒介，將從未面世的嶄新意念轉化成全新的當代作品，讓藝術愛好者率先近距離接觸及收藏藝術家的全新創作。頭炮是與Verdy合作的《MEET VERDY GALLERY》展覽，由今日(11月15日)起至下星期四(11月21日)一連7日，在香港免費展出一座7呎高巨型Vick雕塑，以及7幅全新木製原畫作品。

《MEET VERDY GALLERY》

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Vick是一隻誕生於淡路島，由熊貓與兔子混合成的角色，熊貓性格正面、文靜及和平，而兔子則象徵長壽、豐富及繁榮，因此Verdy 便選擇把這兩隻動物融合在一起。Verdy表示，創作Vick的靈感源自他當時為現已逝世的著名嘻哈歌手Mac Miller創作了一隻帶有波普元素的企鵝，Mac非常喜歡，亦令他因而想擁有一隻專屬自己的角色。因為熊貓和兔子都是人見人愛的動物，因此便選擇將兩隻動物融合在一起，並以友人TokyoVitamin的主宰之一Vick Okada的名字為靈感，命名Vick。雖然在Verdy的作品當中不時會見到Vick 的身影，但是首個獨擔大旗的主題藝術展覽卻是史無前例。

Vick是一隻誕生於淡路島，由熊貓與兔子混合成的角色。

與此同時，一系列以《MEET VERDY GALLERY》為主題的期間限定限量商品亦與展覽同步發佈，並於今日起在展覽現場發售。

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而《MEET___ PROJECT》第2彈的主角，將是日本人氣插畫家長場雄（Yu Nagaba），暫定於12月舉行。