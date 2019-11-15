勞力士最初揚名是憑藉其蠔式潛水錶，然而時至今天，最受追棒渴求的系列，卻是他們和賽車淵源至深的Daytona。而講到勞力士和賽車運動之所以結緣，原來得提一個怪人的名字：Sir Malcolm Campbell。 圖片來源：Rolex

自2013年起，勞力士更正式與賽車界頂級賽事一級方程式錦標賽展開合作。

來自英國的Sir Malcolm Campbell本身是一位賽車手，亦同時是個賽車運動記者。他最厲害之處，是分別在1920年代及30年代，先後創造了陸上及水上運動的最高速度紀錄。

速度之王Sir Malcolm Campbell

被稱為速度之王的這位鑽石商人之子在1906至08年間，只不過二十出頭便已贏得了連續三屆London to Lands End Trials電單車大賽。1910時，Malcolm因為看了一部電影《The Blue Bird》被深深迷倒，便開展了其賽車事業。

Rolex Cosmograh Daytona熊貓圈

他的其中一個顛峰，必定要數在1927 及1928的法國Boulogne格蘭披治大賽中，以一台Bugatti T37A摘下桂冠。不過他被人稱為速度之王，原因更加厲害，因為在1924至1936年期間，他先後9度刷新陸上駕駛的最高紀錄，而他同時也是首個打破時速300哩（時速483公里）陸地速度世界紀錄的人。

勞力士見證著2019年一級方程式喜力中國格蘭披治大賽（FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2019）於上海舉行，並迎來其第1000場格大賽賽事。

對於速度有著如此的執迷，Malcolm的怪也源自於其特立獨行。1933年他配戴著勞力士的蠔式腕錶刷新紀錄，對勞力士讚不絕口的同時，品牌想以金錢作為回報，卻遭到Malcolm一口拒絕。

1935年Malcolm Campbell以一部Bluebird寫下了陸地速度的世界紀錄

當時他的說法是勞力士本來就是他帶去駕駛時最適合的腕錶，所以就不願收勞力士的一分一毫。勞力士對他的欣賞，就體現在之後破天荒地給他這個還活著的傳奇人物造了印有他名字的特別版腕錶。

勞力士為Malcolm Campbell訂造的特別版蠔式腕錶

由於Malcolm Campbell給勞力士帶來了超乎理想的宣傳，品牌由此對賽車運動變得積極，並開始支持多個極具標誌性的耐力賽，如勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）、利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）及國際汽聯世界耐力錦標賽 (FIA World Endurance Championship)。而自2013年起，勞力士更正式與賽車界頂級賽事一級方程式錦標賽展開合作，以創造更多傳奇時刻。