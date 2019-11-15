秋冬季層次感穿搭教學

香港天氣時常忽冷忽熱，日間暖和入夜又會帶點秋意。大衣太厚太誇張薄褸又嫌太過單薄，這個時候具層次的穿搭法就最合適了。

Credit: Su Shan 要把層次穿搭玩得出神入化，關鍵是各款百搭又經典的外套。溫度較高的時候你可以只穿它在外而裡面只配簡單的上衣，相反溫度低的時候你亦可以在這外套上加另一層layer亦能看得順眼。以下是幾種你必需要擁有（或者你的衣櫥裡已經擁有）的外套層次穿搭方法。

theimpression.com 牛仔褸 （Denim/Trucker Jacket） 牛仔褸屬於一年四季都能穿的外套，不過除了用來襯T恤牛仔褲或是針織搭chino之外，其實於外面加上其它面料、圖案及質感的大褸更能增加造型的可塑性。例如與斯文的羊毛大衣內裡配上牛仔褸、恤衫打呔配皮鞋就非常時尚又不會太過casual。

風褸

風褸最大的用途是擋風，除此之外其實並不保暖。所以這個時候增加layer就能保暖兼令造型更加豐富。可以挑深色調的風褸，長或短身皆可因為看起來不會太運動型，下身襯chino或牛仔褲加皮鞋就能頓時提升格調。

恤衫外套 （Overshirt）

可以有過百種穿搭方法的恤衫，除了單穿、配T恤、大衣，還可以layer另一件恤衫來穿。近年也有把恤衫、工人服元素混合一起的外套設計，不同造型或風格的人士亦能輕易駕馭。這種Overshirt的特點是帶方形（boxy）和oversized的剪裁，以便可以穿在另一件恤衫上。建議挑選與裡面穿的恤衫不同面料製成的外套，令視覺豐富點，例如帆布、麂皮。

theessentialman 羽絨外套/背心 羽絨背心是種偉大的發明，儘管它並不美觀。輕身又保溫的特質成為冬天的必備，要把它穿得時尚你可以夾在西裝外套與針織上衣之間，增加層次感之餘又不會成為焦點。

Bomber Jacket

Bomber Jacket中也有不同的演變款式，例如最為人熟悉的MA-1軍事款式，但除非你走的是街頭造型，否則今天市面上有更多以MA-1為設計藍本但剪裁更合身、設計更現代的Bomber Jacket。你可以與cardigan和樽領同穿配Chelsea Boot，感覺型格又時尚。