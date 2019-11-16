【Glenmorangie】旅者專屬三款獨家single malt登陸Duty Zero

對於威士忌愛好者來說，出外旅行時預留行李箱空間去買酒回港是基本，不過這種做法在今年尾可能要稍作改變，尤其你是Glenmorangie的fans的話，皆因品牌早前與香港國際機場免稅店Duty Zero合作，打造專屬Pop-up Bar，並推出3款獨家single malt ─ The Accord (12年)、The Elementa (14年)及The Tribute (16年)。 圖片來源：Glenmorangie

New Traveller Exclusive Pop-up Bar

旨在為愛好威士忌的旅客提供一次獨特的品酒體驗，由Glenmorangie和Duty Zero合力打造的New Traveller Exclusive Pop-up Bar，在門口設有一座Glenmorangie標誌性的長頸鹿裝置，專業店員會向旅客提供詳細的解說，讓他們深入了解The Accord、The Elementa及The Tribute 3款不同年份、採用不同換桶技術的威士忌之間的微妙差別。同時，店員亦會通過香味展示，令旅客提前了解這3款威士忌的風味特徵，並協助他們在品酒過程中，能夠了解品牌在蒸餾過程中如何塑造威士忌的性格，體驗出佳釀中不同層次的口味，從而挑選出自己最愛的威士忌。

Glenmorangie New Trex

The Accord：12年，口感順滑、果味濃郁，帶有甘甜、辛辣風味，完美揉合波本桶和Oloroso雪莉木桶的優點。

顏色：深銅色

香氣：提子乾、糖漿、紅糖、拖肥、溫和的香料風味，淡香草、烤蘋果的雅緻芳香伴隨柔和的柑橘混合奶油焦糖及牛奶朱古力。加水後，甜蜜香氣、香草芳香、奶油糖果、少量亞麻籽油混合溫和的蠟質香氣。

味道：厚重口感帶來多樣風味，糖衣梅子、杏仁、紅糖、奶油、香草、卡布奇諾咖啡、棗、拖肥蘋果糖。

餘韻：皮革香氣，並慢慢散發如肉豆蔻、丁香、生薑等香料的餘韻。

The Accord

The Elementa：14年，將於波本桶中經長時間熟成的威士忌，過桶至炙烤橡木桶中完成熟成，口味辛辣且深邃。

顏色：深沉的金黃色

香氣：辛辣拖肥、鮮草、雲呢拿、牛奶朱古力，伴有少許木匠工坊氣味及丁香和生薑。加水後，濃郁的香料風味愈明顯，並帶有少許橙香和慢慢增強的生薑朱古力香氣。

味道：強烈辛辣的口感後伴隨著生薑朱古力、翻糖奶油、微辣烤桃、丁香、生薑味道。

餘韻：餘韻悠長，甜味揉合香料，包括陣陣茴香。

The Elementa

The Tribute：16年，口感活潑圓順，帶泥煤和煙熏風味，向品牌曾經以泥煤作為主要燃料的歷史致敬。

顏色：深銅色

香味：鮮切花、煙熏味、雲呢拿、青草氣味，混合帕爾瑪紫羅蘭(Parma violet)，陣陣檸檬和橙的香氣。加水後，迸發出蜂蠟、八角和煙熏味，並伴隨著明顯的薄荷及桉樹香味。

味道：順滑的口感似在感受烤雲呢拿奶油的風味，同時亦有梨、杏仁、八角茴香。經典的Glenmorangie 的甘甜混合茴香、杏仁、西柚和鹹味軟糖味道。

餘韻：中等長度的餘韻伴隨著輕微的泥炭香氣，在Glenmorangie標誌性的柑橘味下慢慢消散，同時亦有香甜雲呢拿、拖肥、烤橡木的風味。