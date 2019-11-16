香港精釀啤酒「友」三款特色啤酒與Beer Pairing秘訣

啤酒不只是適合盛夏，即使在深秋的尾巴，也可以與美食配搭出震撼味蕾的體驗。說到Food Pairing，既定印象都是葡萄酒、清酒等，而啤酒除了是派對動物，也可以放上餐桌，今回就藉著本地精釀啤酒「友」，介紹Beer pairing的搭配原則。

「友」是屬於香港人的牌子，三款啤酒「波友」、「發燒友」、「豬朋狗友」，就蘊含濃濃的本地特色，早前更夥拍本地藝術團隊Brainrental重塑三款啤酒的設計，而其釀造風格也融入不少本地風味。香港人大多接觸的啤酒風格都是Lager，而「波友」這款帶有清新柑橘風味的Lager相信能夠點亮大家的味蕾，入口清新、餘味略帶甜味，可以配合秋冬例行活動BBQ、炭燒肉類以至是烤海鮮。

至於另一款「發燒友」則是Pale Ale，最大的特色是酒體平衡，充分表現出麥芽的香甜與啤酒花的微甘，原來是以美國和紐西蘭的多種啤酒花進行冷泡法釀製，揉合出一股柑橘和熱帶水果的芳香。由於淡淡的果香與啤酒花的回甘可以沖洗菜式中的油膩感，所以適合配搭比較油膩的菜式，例如燒肉、燒鵝、各式炒菜等。

還有一款「豬朋狗友」相信更能滿足啤酒愛好者，一般而言人們往往會被酵母的強烈風格、啤酒花的濃濃花果香所吸引味蕾，而忽略了麥芽的香甜。這款比利時小麥啤酒風格的「豬朋狗友」，則突顯出麥芽的重要性，而且更加入芫荽和陳皮等地道材料，為啤酒的芳香錦上添花。這款啤酒可以配合辛辣菜餚如椒鹽大蝦、炒辣蟹、雞煲等。

為突顯和推廣Beer Pairing的特色，早前「友」與Bread & Beast總廚Lewis Dai一同分享啤酒與美食的搭配秘訣：