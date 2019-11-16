Velocette電單車復古潮 英美會員達8,000人

又舊、又老跟又正和又筍可能不是你能想像到的連繫。但市場上的確係有些又正嘅品牌。 有很多現在已經「消失了的電單車」，如Vincent、BSA、Brough Superior，在歷史上都舉足輕重。 圖片來源：Carson Chan

1960年Velocette Viper Clubman 在赤柱 於1905年創立的英國品牌Velocette卻是我心目中比較厲害的一個。或許你未聽過Velocette的名字；那是因為她至1971年已經關門大吉。那麼咁正，又為何關門大吉呢？來看看他的歷史，來龍去脈。

1960年VIPER Velocette品牌是由德國人John Goodman創立。Goodman當時是為了躲避兵役而到英國謀生，所以嚴格來說算是英國品牌。後來與兒子Percy及Eugene一同設計了一款276cc的一體式發動機和兩擋變速箱，並在1913年首次推出以Velocette為商標的206cc二衝程電單車。

Velocette Venom和Viper到大浪灣一遊 長達近70年的家族經營中，Velocette製造了多部受市場歡迎的款式，在1925年開始生產K系列的349cc OHC（over head cam）、1934年推出 MAC 350cc M系列，還有在1955年推出的Venom和Viper（分別為500及350cc）。Velocette的賽車歷史也十分輝煌， 在1926-1949年間曾8次奪得Isle of Mann人島TT大賽冠軍。1961年，Velovette的500cc Venom賽車更在法國蒙特利爾賽道跑出了歷史性的161km（100mph）的24小時平均速度，此記錄至今仍然屹立不倒，未有其他電單車能夠比拼 。直至60年代末，市場上的電單車製造商越來越多，日本電單車開始生產出品質優越，價廉物美的產品，成了市場的重大壓力。Velocette因為開發旗下Viceroy綿羊車款的成本太昂貴而陷入債務危機，最終於1971年2月倒閉，結束其輝煌的家族歷史。

但市場近年來個復古潮，一眾的電單車品牌紛紛推出Cafe Racer款式，令Velocette重新興起。現時Velocette在英國和美國比較流行，兩國有大概8,000會員。畢竟，牌子已經逝世越過45年，許多零件或技術都流失，但靠著車會及會員的支持，很多零件都仍然可買到。車會甚至提供技術支援，幫助會員維修和保養自己的愛驅。