泰八郎謹製掀起的 日本手造眼鏡潮

早在2000年開始，日本職人眼鏡以空降式登陸香港，改寫了被歐美品牌長期壟斷的局面，那種震撼力至今仍叫人歷歷在目。事隔多年，職人眼鏡變得大眾化，而多位神枱級大師作品亦同時量產起來，至於一直受到萬人迷景仰的山本泰八郎先生亦以行動來證明他的作品依然是魅力不減，想了解更多有關日本手工眼鏡的資訊，「泰八郎 謹製」絕對是你我必讀之選。

作為這個欄目的客席小編，心情特別興奮。今次有幸得到形而的賞識，給我再次拾起紙筆的決心，並為大家介紹有關眼鏡行業的歷史和資訊，希望大家都有著相同的同鳴。

泰八郎 謹製 premier 1是當年最為讓人瘋狂的款式（網上圖片）

回說上目眼鏡店已成立10年，這段期間不斷有人認定我們為一間以售賣日本手造架為主的眼鏡店，這點我沒有否認，至於外界所指的手造眼鏡大致可分為半手製及全手製兩種：「半手製」是指眼鏡的前圈以至鏡臂部份由機械協助生產，師傅們將眼鏡和板材放入預設的切割機器，再將鏡框及鏡臂形狀跟隨模具以自動程式切割，隨後的組裝與QC工序就交由人手處理。

有幸親身到泰八郎工場親睹手造眼鏡是如何煉成，對我來說是極大震撼，因職人本身不愛做接待工作。

年中無休 月產300副

至於「泰八郎 謹製」則絕對是百分百人手製造，從起模、切割以至打磨等步驟都交由了他與太太一手包辦，一周工作七天，全年無休。正所謂物以罕為貴，對於這種家庭式生產總會有某程度的限制，而每月只能供應約200至300副數量，心水清的朋友都會知道等候名單會由半年或九個月為起點。此外另一個有名的地方，就是他們選用了賽璐珞Celluloid作眼鏡素材，有見它的穩定性較高，比起一般板材為堅固，經拋光後會呈現出光滑細緻的效果，因此深得日本眼鏡職人所愛戴。

或許近年「泰八郎 謹製」過於低調，大家的焦點亦只好放在別的品牌上，但只要閣下是一名資深眼鏡迷的話便會理解到大師的魅力與風範。