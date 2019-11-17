【LOJEL】日本人氣行李箱品牌登陸香港

常到日本旅行的話，縱然不認識LOJEL這個品牌，也不會對它設計極具時尚性的行李箱感到陌生，皆因這個被公認為日本國民行李箱的品牌，深受日本人愛戴，走在日本街頭總能看見當地人拖著它。最近，LOJEL在銅鑼灣設立概念店，向港人宣揚品牌著重匠魂細節的時尚旅遊精神。

LOJEL，品牌名字沿自於「Let Our Journeys Enrich Life」，讓旅程令生命豐富起來。品牌誕生始於一趟發生於1989年的旅程，一群志同道合的設計師及工程師在往日本旅行時相遇，由於共同對旅遊的熱情和對行李箱的執著，激發出創意火花，他們將對旅行的熱忱轉化為設計產品的原動力，並憑著各自的在設計領域及工程力學的專業知識，聯手打造出能夠滿足旅途需求的旅行裝備。

Voja是LOJEL在外型設計上極具辨識性的行李箱系列，用上堅固的PP膠製作，配以簡約的素色設計，帶來非常時尚的感覺。鑑於拉鏈易有破損，時常為旅客在實際使用時帶來不便，Voja特別用上三點啪扣式設計，並加強行李箱的堅固度。

考慮到日本的酒店空間通常較小，旅客往往未能將整個行李箱打開，LOJEL故將另一個熱售行李箱系列Cubo，特別以揭蓋式設計，讓旅客即使不將整個行李箱打開，也可以輕易拿取行李箱內的物件。而且在Cubo的前方更特別設有一個掀蓋儲物空間，方便旅客隨時提取所需物品。

而僅於LOJEL概念店及尖沙咀旗艦店獨家發售的Cubo FIT行李箱，是同系列行李箱的中及大尺寸的混合版，容量雖大卻非常窄身纖巧。

除了行李箱之外，LOJEL亦設有眾多旅行袋及旅行配件，務求為現代旅行者解決旅途上各種狀況。