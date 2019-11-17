【Fast & Furious 9】新車新角色仲有「Walker」回歸？

「速度與激情」，簡直是完美演繹男人的浪漫，也是愛車之人的核心價值，《Fast & Furious》系列來到第九集，相信追了多年的粉絲們定必引頸以待多時，正確定於明年上映同時，片中主角Dom老大也不斷從IG釋出新角資訊，也流出不少出現新作之中的新車。

《Tokyo Drift》的主角Sean與Han（《Tokyo Drift》劇照） 系列中有著很多個性突出的角色，自第五集開始大集結，也令人覺得追了多年也是有價值，縱使已有角色陣亡或消失，於第九集亦有熟悉的面孔回歸，例如Brian的妻子Mia、外傳（第三集）《Tokyo Drift》的主角Sean，其實在結尾Dom老大已找上他，原來第五集的故事時間設定是在第三集之前，實是鋪了多年的伏線，Sean會否繼承Han的遺志？還有上集的反派Cipher也魅力非凡，只不過Luke及Deckard恐怕不會出現了。

WWE世界冠軍John Cena（網上圖片） 至於新角演員方面，最令人期待的可能是美國人氣Rapper Cardi B，以及WWE世界冠軍John Cena，將作為反派出現，的確失去了Luke，也需要填補一位「重量級」人物才撐得起Dom老大。

Paul Walker的弟弟Cody Walker 此外，在Dom老大的IG中也透露出Paul Walker的身影，相信是由其親弟Cody Walker配合電腦成像技術出演，於《Fast & Furious 7》的最後，Brian以退休的方式與大夥兒分道揚鑣，是次的出演相信是為了鋪下Mia回歸的原因。