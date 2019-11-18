【勞斯萊斯級的SUV】 Cullinan Black Badge 新世代暗黑王

這年代有錢佬很少還這麼重階級觀念。事事親力親為，駕車也是自己的事，坐勞斯萊斯還是大班般坐在後排蹺起二郎腿的實在已經不夠潮流，車廠近年的作品也多了讓車主（真‧老闆）自己操縱，現在有請黑魂Cullinan Black Badge。

輪圈的亮面拋光黑色噴漆相當搶眼。

數到Rolls Royce設計予車主自己駕駛的車款，Wraith及Dawn系列兩門轎跑是先頭部隊。去年Cullinan的出現，則是讓勞斯萊斯變得貼地的重要一步，畢竟SUV車型的實用性比起跑車款會有過之而無不及。

Wraith兩門轎跑是車廠最先以車主自駕為原意設計的車款。

開篷的Dawn系列更加強了駕駛享受。

給Cullinan貼上Black Badge標籤，無可爭議地大幅度提升了汽車的視覺魅力。這種顏色相對牌子來說是種大膽設定，所顯現的一種年輕活力，是車廠過往給人形象中少見的元素。

車身油漆是勞斯萊斯在Goodwood總部由工匠們一層一層地手工上漆，盛惠$7,900,000，足夠你買一間三房單位。

車身油漆是勞斯萊斯在Goodwood總部，由工匠們一層一層地手工上漆，再經過10遍的手工打磨拋光，最後一道手繪腰線，鮮明對比實在吸睛。

全黑的歡慶女神（Spirt of Ecstasy）是Black Badge系列的一大特色。

油漆以外，車頭、側翼、後進氣道處的雙R標誌都採用了黑底銀字，而前格柵邊框、車窗邊框、行李廂把手、行李廂下沿飾條、下進風口以及排氣管等則使用黑色。而格柵中間採用黑色的豎杆，每一根都經過打磨拋光而變得光亮如鏡，能夠捕捉周遭所有的光影變幻，因而增強了汽車本身的動感。

內飾團隊創造了一款大膽的全新真皮顏色Forge Yellow。

內飾裡黑色複合碳纖維中控飾板、黑色皮革及新創造的Forge Yellow大家可以親身去看看，還有一點令我Surprise的，是當我以為這次Cullinan Black Badge只在視覺上著手，殊不知他們竟然也為引擎作出調校，同一台12氣缸雙渦輪增壓引擎增加了額外的29匹馬力，說多不多，但卻是誠意的表現。

Cullinan Black Badge的黑色複合碳纖維中控飾板。