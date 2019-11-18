【Leica CL Paul Smith】潮人必備，馬上捕捉Decisive Moment

喜歡有型地用鏡頭紀錄生活點滴，Leica向來深愛大家歡迎。自7年前與英國品牌Paul Smith合作之後，今年又再二度聯乘，以經典Leica CL配上Paul Smith經典配色，經典從來不會過時，從來都存活在潮流之中。

（圖片來源：Leica）

「Leica CL Paul Smith」全球限量 900 組，便攜而且高性能的Leica CL，配備一支 Elmarit-TL 18mm f/2.8 ASPH、僅重80克的廣角鏡頭，可以快速自動對焦，有著每秒10幀的連續拍攝速度，輕盈特點也方便用家日常使用，馬上捕捉到難得的Decisive Moment。套裝還包含了專門為相機設計的展示盒、防偽證書、鏡頭清潔布以及帶有Paul Smith和Leica品牌標誌的霓虹色背帶。是次的別注版更用上Paul Smith的招牌顏色，藍色機頂之上還有別具個性的眼睛圖案。將本來來自德國、崇尚功能、工業風的Leica搖身一變添上活潑的英倫色彩。