人類最好的朋友 與你襯到絕的服飾產品

許多人都會養寵物，對寵物更會寵愛有加，給它們食好住好甚至「穿好」。它們是人類最好的朋友，也是許多名人、名星和設計師的夥伴。

Karl Lagerfeld 的名星貓Choupette 例如Chanel創意總監Karl Lagerfeld生前最愛惜的愛貓Choupette，就繼承了Lagerfeld部份遺產，金額高達數百萬美元，成為世界上最富有的貓之一（對，還有比Choupette更富有的貓在德國）。一直以來有不少奢侈品牌都推出過為寵物而設的飾物給一眾愛貓狗人士，這次為你推介不同的有趣產品，讓你跟你的最好朋友都能「襯到絕」出街吧。

Credit：Baby Milo BAPE的副線Baby Milo自上年就推出過寵物專屬系列因為反應熱烈，最近再度推出。之前由服裝、背囊、cap帽到剛剛推出的最新一季帶來了更多不同型式的戶外產品如半開放式的狗床、可折疊的墊、皮帶和旅行袋，以及Baby Milo和假狗骨頭形狀的一系列玩具。系列提供由S到XL尺寸，適合不同尺寸和品種的狗或貓隻。

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Credit: Thom Browne 談到時裝品牌推出過的寵物配飾及產品原來都不少，例如Ralph Lauren的品牌一直包覽不同範疇，由男女裝、童裝、家品以至寵物服飾都一應俱全，此系列還會不斷更新；Louis Vuitton、Gucci、Goyard及Coach 就主要是做他們最擅長的皮革產品，推出專門放寵物用的手抽袋或是頸圈；至於Moncler和Thom Browne早前亦曾為愛狗人士推出品牌簽名式的狗狗服飾，你甚至可以找來同款的Thom Browne針織cardigan或是Moncler羽絨褸一同穿著放狗，相信絕對能惹來旁人羨慕的目光。

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