【LEGENDS: WARHOL/BASQUIAT】藝術巨匠雙人展

早前於上海西岸藝術與設計博覽會展出的【LEGENDS: WARHOL/BASQUIAT】，在今個星期移師香港蘇富比藝術空間繼續進行展覽，呈獻兩位擁有深厚兄弟情誼的20世紀末偉大藝術巨匠 ─ Andy Warhol及Jean-Michel Basquiat的精彩作品。

Andy Wahol (左) & Jean-Michel Basquiat (右)

憑著前衛的藝術風格及敏銳的商業觸覺，主要從事油畫、雕塑、電影及攝影等藝術創作的Andy Warhol，被視為開創及引領普普藝術潮流的先鋒。他憑著絲網印刷技術，為油畫創作的概念和技法帶來翻天覆地的革新，著名作品有《金寶湯罐》和《瑪麗蓮三聯幅》系列，是世上最廣爲人知的藝術家之一。

Andy Wahol (網上圖片)

出生自紐約布魯克林區的Jean-Michel Basquiat雖從未接受過正式的藝術訓練，卻是20世紀末最具影響力的藝術家之一，他的街頭藝術及新表現主義創作混合多種元素，如解剖學圖象、激動的措辭及難解的字句、數字、象形圖及商業符號等，除了為觀者帶來視覺上的衝擊，亦帶出情感強烈的訊息，而不同社會問題的對立面、非洲歷史及非裔美國人的流行文化亦是他作品中常見的題材。

Jean-Michel Basquiat (網上圖片)

Andy Warhol及Jean-Michel Basquiat這兩位傳奇藝術巨匠於1982年結緣，並相惜相知，堅固的友誼有如共生關係，互相啓發激勵，各自精煉出獨有風格，亦曾經在1984至1985年間合力創作超過50幅大型作品，一起在藝術史上刻下濃墨重彩的一筆。是次展覽展出兩人一系列的精挑細選的佳作，展現Jean-Michel Basquiat剛烈、野性難馴的表現主義如何與Andy Warhol成熟世故的普普美學擦出花火，比肩輝映，展品包括：

Andy Warhol《自畫像》(S|2)

Andy Warhol《自畫像》

1966年作品

阿加力、絲印油墨及鉛筆畫布

Andy Warhol《Brillo 肥皂盒》

1964至1969年作品

絲印油墨夾板

Andy Warhol《美元符號》(S|2)

Andy Warhol《美元符號》

1981年作品

阿加力、絲印油墨畫布

Jean-Michel Basquiat《Loin》(S|2)

Jean-Michel Basquiat《Loin》

1982年作品

阿加力、油彩棒及粉彩畫布

Jean-Michel Basquiat《Feng Yao》(S|2)

Jean-Michel Basquiat《Feng Yao》

1983年作品

阿加力、油彩棒及紙本拼貼畫布

Jean-Michel Basquiat《老舊的汽車》(S|2)

Jean-Michel Basquiat《老舊的汽車》

1981年作品

阿加力、油彩棒及紙本拼貼畫布

Andy Wahol (左) & Jean-Michel Basquiat (右)