Minimalist極簡穿搭攻略

在眾多時裝風格中，簡約風格應該是最多人崇尚而又不受潮流和時尚變化的影響的一種。說穿了，簡約造型的定義就是把一小撮精挑細選的衣服，不論以甚麼組合都能輕易打造出完整的配搭。這些單品能歷久彌新，四季皆宜，是衣櫥裡／基本服裝打扮的基礎。簡而言之，簡單就是永恆，以下推介幾個簡約品牌以及造型在配搭上的需知。

Credit: COS 款式夠多樣性 你的衣櫥裡擁有的單品應該愈簡潔愈好，而且還要夠百搭，例如一件西裝褸除了能配斯文的長褲外也能跟牛仔褲配襯，做到formal和smart casual 的效果來迎合不同場合的需要。

Credit: AMI 素色為主 簡約字典中當然不會有過份鮮豔的顏色或是印花圖案，相反低調的黑、白、灰、啡、深藍色調因為對比度低，就算互相配襯都甚少會出錯。

Credit: Margaret Howell 利落剪裁 雖然簡約風格裡並沒有規定那一類剪裁，但一貫而言都會是偏向較為寬鬆、帶方型（Boxy cut）的設計輪廓。Jil Sander和Armani就是其中推崇此輪廓的佼佼者，來自北歐的COS也是大玩這種剪裁。

不打領呔

我認為簡約風最大的吸引之處，在於能塑造出正式的感覺同時不會太過拘謹。許多時候會以恤衫、針織樽領或者不同質感的衣服來增加層次感和視覺效果來代替平時的恤衫領呔。

最後，請謹記簡約風沒有標準的輪廓。正正就是因為不受剪裁的束縛，你可以隨意搭配不同輪廓、剪裁、面料甚至質感從而顛覆傳統的「規則」。