玩具迷的圈子裡，時常有些說法，是每當我們要買些甚麼玩具模型的時候，難免有些偷偷摸摸，又或者要辛辛苦苦才能拿到伴侶批准，好像買個玩具都是原罪十惡不赦。但女士們也許沒有想過，這些愛玩玩具愛砌模型的男士，正正是你應該好好珍惜的好男人？

玩模型玩得精玩得認真，的確可以好花時間。(網上圖片) 女士們不喜歡男士玩玩具砌模型，表面上的原因，或者說他們浪費金錢，或者說家裡空間不夠，又或者是他們會為了砌模型廢寢忘食。然而別介意我把事實說破，她們不忿的，是這些男人竟然對女伴自己以外的一些其他事物有「愛」。

返工都無咁認真，是沒錯，但喜歡一件事，男人就是會把熱情100%投放入去。(網上圖片) 她們或者口裡面不承認，但潛意識中，卻認為那些喜好，把她們原應百份百擁有的愛與熱情都分薄了，並因此形成一種妒忌之情。

玩具是男人們的共同語言，由三歲到八十歲一直如是。(網上圖片) 要說戇居當然戇居，但女人的妒忌心又怎麼需要理由了？我最想講的，只是讓女士們明白到，她們明明遇上了難得的好男人，就不要白白讓那無理由的妒忌令自己損失所得。

砌模型可以是一件很輕鬆的休閒活動，也可以是無比認真的一件事。(網上圖片) 男人愛玩是一種天性，因為幾乎每個男人，都會對於某一個特定的知識領域有著巨大的偏執式興趣，可以是足球、可以是音樂、可以是美酒。喜歡上的事，我們會願意花費一生精力去學習、去欣賞。

有些人甚至專業到可以憑模型奪獎賺錢。(網上圖片) 這種習性無可避免，要他把一種興趣純粹建築在你身上，你又有那麼多資訊讓他去研究嗎？又如果他喜歡的，是一些更花錢的愛好，豈不是更麻煩？甚至原來他喜歡的是嫖賭飲吹，你覺得又會如何？

玩得專業，工具可以相當花錢，但即是多花錢，也比起很多其他興趣便宜。(網上圖片) 喜歡玩具模型的人，花的錢多極有限，又時常願意賴在家裡，其實又有甚麼不好？此外，喜歡模型玩具動畫打機的這些男人，你可以笑他們「宅」，也代表他一直是個長不大的孩子，那充滿童真的率真內心世界女士們或者難以理解，但這種男性，卻往往也是最理想主義並會願意一生都好好對待你的。