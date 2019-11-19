尼古拉斯基治飾演自己？故事由敗盡身家起，到底買過乜？

尼古拉斯基治曾經名動一時，縱今天已不復當年勇，更被評為「爛片王」，但最近有消息釋出，他有機會返回舞台，做回真實的自己？

尼古拉斯基治因《Leaving Las Vegas》而奪下下奧斯卡影帝，但最深入民心可能是這齣《Face/Off》（《Face/Off》海報） 原來是由Tom Gormican及Kevin Etten所撰寫的一部劇本，最近有機會商討開拍事宜，劇本是關於尼古拉斯基治的故事，訴說的是他因為背負龐大的債務，同時面對緊張的父女關係，不得已要接拍大量Cult片，還要參加一位富翁粉絲的生日聚會來開拓片源，最後發現對方竟是販毒集團首腦，而前妻及女兒也被對方綁架。據說Tom Gormican及Kevin Etten已經把劇本給尼古拉斯基治看過，對方還未回覆會否接拍。

相信大家對於尼古拉斯基的印象，最初是一位奧斯卡最佳男主角，經典電影如《Gone in 60 Seconds》、《Face/Off》、《Leaving Las Vegas》以及《National Treasure》系列等，都相當深入民心，然後，片酬之高一時無兩的他卻非常「大洗」，也染上奇怪的收藏嗜好，短短七年間揮霍過1.25億美元，最後還被國稅局追討1,400萬美元的稅金，而他所買過的東西也令人乍舌⋯⋯

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