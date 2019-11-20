【米芝蓮2020】「善膳‧續筵」星級名廚雲集新濠天地

臨近年尾，又是總結過往一年辛勤工作的成績之時，每年的餐飲界盛事《米芝蓮指南香港澳門》，將於12月17日假澳門新濠天地舉行發佈會，大會在當晚更邀請到6位分別來自米芝蓮二星及三星餐廳的名廚，與國際知名的法式甜點大師合力聯手打造一場名為「善膳‧續筵」的星級盛宴。 圖片來源：米芝蓮指南

今屆《米芝蓮指南香港澳門》將於12月17日發佈

今年的米芝蓮晚宴以可持續烹飪為主題，6位合共坐擁16粒米芝蓮星的名廚，包括香港二星「欣圖軒」的劉耀輝、澳門三星「譽瓏軒」的歐陽文彥、澳門二星「御膳房」的 Fabrice Vulin、澳門二星「杜卡斯餐廳」的Alain Ducasse、日本京都三星「吉兆嵐山本店」的徳岡邦夫以及巴西保羅二星「D.O.M.」的Alex Atala，將會以可持續發展食材入饌，與由來自巴黎的殿堂級甜點大師Pierre Hermé製作的法式甜點，以及獲Robert Parker高度評價的精選頂級餐酒和香檳，組構出這場只此一晚的夢幻盛宴。

新濠將連續第四年為澳門這個聯合國教科文組織「創意城市美食之都」帶來一場魅力非凡的盛宴

除了食材之外，大會同時亦採取了多項環保措施，例如雞尾酒會的餐前小吃將會以天然的稻殼托盤乘載，活動的佈景板全由LED幕牆取代，而晚宴小册子亦全部以森林管理委員會認證的紙張印刷而成。此外，場地佈置所用的竹子全部從新濠天地內採集，並將於活動結束後重新種植，連餐桌上的盆栽和花卉亦同樣會於活動後於度假村內重新種植。

「欣圖軒」劉耀輝

劉耀輝自14歲開始於大三元及福臨門等數間香港頂級的粵菜酒家學師，並於2000年起擔任麗晶軒(「欣圖軒」前身)總廚至今。劉師傅堅持選用最新鮮、時令及上乘的材料，招牌菜式以高質海鮮、肉類、海味等為素材，更分別於2004年及2012年獲香港旅遊發展局頒發「美食之最大賞」。

「譽瓏軒」歐陽文彥

在香港土生土長的歐陽文彥，曾經在「港島廳」、「二宜樓客家菜」、「喜迎樓」和「龍軒」等多家高級中菜廳，累積了超過25年的工作經驗，並於2017年升任新濠天地譽瓏軒行政總廚。歐陽師傅憑藉深厚的粵菜造詣和知識，將「譽瓏軒」打造成同時追求正宗粵菜美味和養生健體的米芝蓮三星級食府。

「御膳房」Fabrice Vulin

Fabrice Vulin 擁有超過30年豐富廚藝經驗，曾掌舵全球多家米芝蓮星級餐廳。現職澳門新濠天地米芝蓮兩星及福布斯五星當代法菜食府「御膳房」的行政總廚，Fabrice擅長以精湛的當代手法演繹出傳統法式美饌，其廚藝美學更是一場糅合極致美食及豐富情感的獨特感官之旅。

「杜卡斯餐廳」Alain Ducasse

出生於法國西南部朗德省一個農場的Alain Ducasse，自小便醉心於各種新鮮農產品，並慢慢培養出對食物和味道的堅持和講究。 這位在16歲時開始踏足廚壇的巨匠，曾向多位傳奇名廚拜師學藝，在33歲時以主廚身份，令「路易十五」(Le Louis XV )餐廳於1990 年成為全球首家獲得米芝蓮三星殊榮的酒店餐廳。 現在Alain已經不再親自在廚房領軍，但他仍是旗下31家餐廳的靈感泉源，負責監督食譜、用餐氛圍、室內設計、餐具、廚房運營和人才管理。

「吉兆嵐山本店」徳岡邦夫

徳岡邦夫於20歲之齡開始向其外公、日本最著名的懷石料理餐廳「吉兆」創辦人湯木貞一學藝，並於2009年帶領位於京都嵐山的本店獲得米芝蓮三星榮譽。徳岡師傅致力於將現代飲食哲學糅合於日本傳統烹飪技藝，並多次擔任在外地宣揚日本飲食文化的大使，在日本的餐飲界具有舉足輕重的地位。

「D.O.M.」Alex Atala

由Alex Atala創辦的D.O.M.於2015年首次獲得米芝蓮二星榮譽，令他成為首位得到此殊榮的巴西廚師，同時餐廳亦曾經得到多個國際餐飲大獎，更令他於2013年被時代雜誌列為「100位最具影響力的人」。

Pierre Hermé

Pierre Hermé承傳了阿爾薩斯(Alsatian)麵包糕點世家的四代製作手藝，並於14歲時師從法國殿堂級糕餅大師 Gaston Lenôtre學藝，及後曾經投身數家著名糕點品牌公司，包括在法國的高端食品精品店Fauchon擔任首席糕餅師長達10年之久。Pierre採用革新傳統的糕餅製作工藝，並以「 愉悅 」作主導，創造了一個兼具嶄新口味、 豐富味覺體驗和感官享受的獨特世界。