Dover Street Market X Tiffany & Co. 推出別注男士飾品系列

撰文：Mariane
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男士愈來愈貪靚是不爭的事實，除了平常服裝配搭外更懂得細節的重要性，而飾物就正正是能為你整體造型加分的「細節」。
Credit: Tiffany & Co.
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繼早前各奢侈品牌都看準男裝市場未來的無限潛力以及發展的可能性而續步投放更多資源，當中男士的飾品市場更是不停擴張。品牌如Louis Vuitton和Gucci不繼推其男士飾品系列，所以身為珠寶及飾品設計品牌的 Tiffany & Co.亦不甘示弱，上月是品牌創辦以來首次推出專為男士而設的系列。
Credit: Tiffany & Co.
最近品牌便找來了時裝界最有份量的Dover Street Market合作推出別注系列一共9個款式，以品牌最經典的1837 Makers Heritage Edition的簽名式設計，採用 925 純銀製作打造出包括戒指、頸鏈、袖口鈕及手觸等等。其中兩款分別刻上「LA」及「NYC」的戒指則為洛杉磯及紐約兩地 Dover Street Market 的限定作品，只在店內獨家發售。聯名首飾系列將在 11 月 27 日至 1 月 15 日於洛杉磯、紐約、倫敦、新加玻及東京 Dover Street Market 內發售。