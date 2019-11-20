Dover Street Market X Tiffany & Co. 推出別注男士飾品系列

男士愈來愈貪靚是不爭的事實，除了平常服裝配搭外更懂得細節的重要性，而飾物就正正是能為你整體造型加分的「細節」。

Credit: Tiffany & Co.

machomoda.com 繼早前各奢侈品牌都看準男裝市場未來的無限潛力以及發展的可能性而續步投放更多資源，當中男士的飾品市場更是不停擴張。品牌如Louis Vuitton和Gucci不繼推其男士飾品系列，所以身為珠寶及飾品設計品牌的 Tiffany & Co.亦不甘示弱，上月是品牌創辦以來首次推出專為男士而設的系列。