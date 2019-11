「 If Walls Could Talk」柏林圍牆字體生成器 Voice of the Wall

今年是柏林圍牆倒下30周年,過去兩天在香港也有紀念活動。柏林圍牆的倒下除了是象徵極權的倒下,也成為了街頭藝術家創作的大畫布。

網上圖片 在牆上塗鴉,並非單純享用著自由,而是喚醒大家不要忘記自由得來不易。早前一家Creative agency「Heimat Berlin」將柏林圍牆上的塗鴉圖案紀錄、集結起來,創作出一套名為「 If Walls Could Talk」的「圍牆字款」,以作紀念柏林圍牆倒下30周年。使用者可以簡單地在線上平台輸入字句,生成自己的訊息:voiceofthewall.de

voiceofthewall.de

這些直接在圍牆上「取下」的字母,當年正分隔著東、西柏林。柏林圍牆始建於1961年,直到1989年11月9日開始拆除,而在80年代,西柏林一則的圍牆已成為了街頭藝術家的流行畫布,用塗鴉遮著擁有政治色彩的壁畫。除此之外,是次也製作了一齣名為《Voice of the Wall - Your message of freedom》的短片,用上該款字體之餘,背景充斥著槍林彈雨、狗吠聲以及人群的聲音,回溯當年令人不寒而慄的境況,在世界的另一端,人們致力阻止相類的事情再發生。而短片最後傳達的訊息是:「分裂是自由的最大威脅」。

Division is freedom’s biggest threat. Let’s fight against it.

《Voice of the Wall - Your message of freedom》: