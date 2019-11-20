【ROLEX】 GMT-Master II 愈出愈強 買到行貨算贏

勞力士受盡追棒，當中最得人歡心的，數Daytona之後，就一定是GMT Master II了。無他的，這系列作品近兩年都有佳作推出，而且支持度與二手價格同樣高企，當中哪一款走勢最為凌厲？

Rolex GMT-Master II - 126710BLRO

說2018年推出的百事圈Rolex GMT-Master II 126710BLRO是風頭躉毫無爭議，這個紅藍組合向來大受歡迎，而且已經多時未有新款推出，因此市場對於全新鋼版百事圈的期待已達高峰。上年在BaselWorld錶展上各大行家都爭先搶post出街，不論你是否勞力士的捧場客，客觀地都要承認它的魔性十足。

紅藍組合向來大受歡迎，而且已經多時未有新款推出，因此市場對於全新鋼版百事圈GMT-Master II的期待已達高峰。(ROLEX)

而新版百事圈最大的變化，是其鋼帶換上了Jubilee珠帶（實情是來自1945年為Oyster Perpetual Datejust專門設計的一款錶帶），戴上手後的確是復古味十足，恍如進入了叔父輩腕錶世界，令初時有人會質疑是否能得到大眾認同，然而及後正式推出至今，從其二手市場反應、價格便可知道，一切擔心都是多餘的。延至今日，想買的用家還要面對長長的waiting list，又足証求過於供。加上Jubilee珠帶鏈戴在手上極為貼緊手腕，不只是換一換外殼便收工。

陶瓷雙色錶圈是勞力士一大殺著，當以百事圈最廣為錶迷追捧。(ROLEX)

Rolex Oyster Perpetual GMT‑Master II Ref. 126710BLRO

官方定價：$72,200

二手市場：約$135,000-$145,000（視乎新舊程度，價格僅供參考）

永恆玫瑰金鋼Ref. 126711CHNR的配色經典，加上沿用板形錶帶，更顯硬朗。(ROLEX)

Rolex GMT-Master II - 126711CHNR / 126715CHNR

百事圈之外，Rolex在2018同年亦推出了兩枚玫瑰金鋼/玫瑰金版本GMT-Master II。腕錶都是用上黑啡雙色圈，而錶帶則沿用經典的蠔式三排方鏈。兩個物料的型號分別為永恆玫瑰金鋼款 Ref. 126711CHNR以及永恆玫瑰金款Ref. 126715CHNR，機芯則用上新款3285機芯。當然因應製作物料包含貴金屬因此定價也較高。

永恆玫瑰金鋼Ref. 126711CHNR

官方定價：$109,900

二手市場：約$132,500-140,000（視乎新舊程度，價格僅供參考）

永恆玫瑰金Ref. 126715CHNR則是最具代表性的「金勞」，市場永遠受落。(ROLEX)

永恆玫瑰金Ref. 126715CHNR

官方定價：$286,800

二手市場：約$263,000-$300,000（視乎新舊程度，價格僅供參考）

2019年的Rolex GMT Master II藍黑圈得到了「Batman」這稱號。(ROLEX)

Rolex GMT Master II - 126710BLNR

來到2019年，Rolex GMT Master II繼續推出雙色陶瓷錶圈作品，藍黑圈的新作亦得到了「Batman」這俗稱。這枚型號126710BLNR的新作同樣用上了具備70小時動力儲備的新型號3285機芯，內配藍色Parachrom游絲，有助於抵抗撞擊及溫度變化所帶來的影響，實行做到內外兼備。而外形上，新的Batman繼續換上珠鏈帶，而錶面6點位置的皇冠也是新加上的。

和百事圈一樣用上珠鏈錶帶，最終仍然得到錶迷的支持。(ROLEX)

Batman Ref. 126710BLNR

官方售價：$72,200

二手市場：約$115,000-135,000（視乎新舊程度，價格僅供參考）

利記中堅雲迪積克戴都捧上Batman腕錶。(rolex.club1 instagram）