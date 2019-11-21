【Patek Philippe伯爵入陣】錶價登「綠」 十款不能錯過的靚綠錶

男人打扮主色離不開黑白灰，最多搭隻藍便為充裕。不是怕悶，是怕出事。直至近兩年綠錶大熱，大細brand都參一腳，今年仲有Patek Philippe（百達翡麗）、Piaget（伯爵）加入戰團，熱鬧咗，更多了膽量讓你一試這種綠的魔力。

其實男人內心都愛威又怕出事，打扮不在話下，兄弟們著開乜唔識都跟一輪，於是連帶戴手錶大家都抱定同樣心態度日，黑白色錶面配鋼帶錶，再大膽點便配選藍錶面。好在，兩年前左右腕錶品牌們都開始力谷綠魔，事情又開始有變化。起初時連行家們都稍為覺過火了（起碼不會即時「Woo」一聲），但嗒落就知有味道：一股隱隱的復古味。

講到矚目或印象最深，那便是今年SIHH錶展上的Piaget Polo S及BaselWorld中Patek Philippe的Aquanaut腕錶。兩者望落有相似也有不同的之處。相似的就是圓潤的錶殼配各自獨有的形狀紋的錶面，兩者都是冷色金屬，但Piaget配合的綠色鱷魚錶帶，戴上手有著一份復古斯文味。至於PP的Aquanaut配的是卡其綠橡膠錶帶，充滿動感時尚味。愛好物以罕為貴的你，這兩枚應該好值得收藏。

H. Moser Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green 42mm、HMC 804自製自動機芯、18K白金錶殼、限量50枚 $570,000

Patek Philippe 5168G Aquanaut 42.2mm、324 S C自動上鏈機芯、白金錶殼 $297,100

Piaget Polo S 42mm、伯爵製1110P自動上鏈機械機芯、精鋼錶殼 $72,000

說到是佈天蓋地，當然少不了更多知名大牌：Audemars Piguet、Panerai、Montblanc、以至中價的 Bell & Ross、TAG Heuer、Oris等。AP的以Royal Oak Offshore型號呈現，再搭上迷彩膠帶 ，不折不扣就是一枚軍錶，加上又是系列的限量版（400枚），務必增添了收藏意義。至於也屬港人追捧的Pam仔早前也配上Radiomir系列外殼示人，混入的錶面是啞光軍綠色，與其深棕色小牛皮錶帶就特別有復古簡約味，如偏愛大錶面的男士，可能是一枚不俗選擇。

Audemars Piguet Royal Oak Offshore in Green Dial 44mm、自製自動上鏈機芯、精鋼錶殼、限量款400枚 $253,000

Montblanc 1858 Automatic Chronograph（左） 42mm、MB 25.11自動上鏈機芯、青銅錶殼、限量 1,858枚 $40,600 1858 Automatic 40mm、MB 24.15自動上鏈機芯、青銅錶殼、限量 1,858枚 $24,000

Bell & Ross BR03-92 DIVER Green Bronze 42mm、BR-CAL.302自動上鏈機芯、青銅錶殼、限量 999 枚 $33,000

TAG Heuer Aquaracer Gents 43mm、Calibre 5自動上鏈機芯、精鋼錶殼 $18,100

Oris Big Crown 42mm、自動上鏈機芯Cal. 754、精鋼錶殼 $15,500