【Bang & Olufsen】Beosound Stage 留在家中的原因

雖然常說「玩音響窮三代」，但打造一個極級家庭影院，是每個人男人的夢想。以前想將家裡的音響效果弄好一點，走唔甩5.1甚至7.1聲道，買音響的錢和家居空間少一點都搞唔掂，不過隨著科技發展，現在只需安裝一條soundbar，都已經可以成就極具立體震撼聲效的影院級體驗。 圖片來源：Bang & Olufsen

來自丹麥的頂級音響品牌Bang & Olufsen，最近推出旗下的首個soundbar — Beosound Stage，內置11個50 watt功放驅動的揚聲器單元，當中包含3個 3/4" 高音單體、4 個 1.5" 全音域及4個4"低音單體，毋須額外添置超重低音揚聲器，也能帶來音域寬廣而具震撼性的聲音效果，配合多聲道音頻技術「杜比全景聲」，透過令聲音四處移動，以提高聲場的效果，創造出令人親歷其景的聽覺體驗，營造出3D聲效。Beosound Stage同時還具備5款不同聆聽模式，包括「電視」、「音樂」、「電影」、「夜間聆聽」及「無特別音效」，讓用家根據音源類別優化其音效，並透過均衡器ToneTouch精確調整音質，以設置最切合自己心情及環境的聲音設定。簡單一個soundbar，足以帶來影院級體驗，滿足極致的聽覺享受。

一直以來，Bang & Olufsen的產品不但擁有一流聲效，其優雅時尚的外型設計也是令它深受歡迎的原因。與丹麥設計工作室NORM Architects合作設計的Beosound Stage，利用天然材料及簡單幾何形狀，完美地融入家居的產品。設計簡約而優雅的外框，以純鋁、古銅色鋁或煙熏橡木製造，環繞著懸浮在內的揚聲器，並配備完美雕製而成的觸感控制介面。特別一提的是，銀鋁和古銅色鋁外框均是由一塊已鍛壓的純鋁製成，故此當中並沒有接縫；而煙熏橡木版本則以傳統木榫接合製成，猶如斯堪地那維亞(Scandinavian)櫥櫃般造工精細，完美演繹出品牌無與倫比的工藝。

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Beosound Stage兼容各種串流技術，包括Chromecast built-in、Apple AirPlay 2和藍牙。在關閉電視時，還可以連接品牌的多房間音響系統(multiroom)，與其他Bang & Olufsen音響產品一起串流播放。