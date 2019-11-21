講買車，最熱門的不外乎日本與德國車之選，想要特別一點的，英國法國意大利等歐洲國家的出品都有一定捧場客，但韓國車呢？為甚麼這國家的電器電話都已經站在世界頂端，可是汽車卻一直未能擠身強者之列？而對於買車的朋友來說，到底韓國車又買得過嗎？

Hyundai的i30N高性能揭背跑車曾經是國際汽聯房車世界盃(FIA WTCR)的冠軍戰車。(Hyundai)

提到韓國車，我們不妨先來數數市面上有甚麼牌子選擇，在香港，你第一時間會想起的，應該就是Hyundai吧！接下來，就是Kia，然後……就再沒然後了。

沒錯，這的確就是韓國車的現實情況。

90年代初南韓存在幾家尚具規模的車廠，像是Hyundai、和Nissan日產合作的Samsung(及後Renault成為了大股東並易名RSM)、與Mercedes Benz合作的SsangYong雙龍等。那時候這些牌子的作品質素的確不高，水平和中國國內的產品相差無幾，競爭力也相當的弱。

不單些傳統電油車，電車技術一樣考唔到Hyundai。(Kona electric)

到了1997年，亞洲金融風暴前給韓國汽車業前所未有的打擊。結果是當其時韓國有幾家車廠都無力維持，Hyundai因為能夠稍稍比別人站得穩，於是便大膽地整合收購，成為了一國獨大的品牌。而剛剛提及香港有正式代理的Hyundai之外， Kia的母公司其實也是Hyundai，兩個品牌的汽車沿用相同的技術與開發，分別就沒有你想像中大。

2000年前的韓國車質素的確不高，然而更大問題是由韓國本土人主理設計部分的安排，導致汽車的設計與造型，尤其在內籠方面的裝飾更是極為「老套」。問題如此明顯，韓國人的彈性與反應的確令人佩服。於是，Hyundai行使了真正大刀闊斧的改革，不惜工本地從幾個德國大廠裡挖來一班精英。像是現時品牌的CEO就是來自Audi的設計主管，而設計部的高層，則是BMW的班底。

韓系汽車當中，SUV款的相當受歡迎。(Tucson)

管理層的軟件升級也就帶來了硬件的逐步提升，今時今日的韓國車，無論是從外觀設計，到機械表現，其實可以說都已達到德國汽車的水平，在價錢相差如此巨大的情況下，著實有其吸引之處。

Kia的母公司也是Hyundai，這一點可能很多人沒為意。(Kia)

然而即使Hyundai具備了德國汽車的表現級數，但車廠卻因為國家的自尊而從沒以此作賣點去宣傳，所以單從用家角度說，韓國車的質素實在不用擔心和懷疑。

Kia同樣在努力發展新類型product。(Kia)

不過，香港人愛名牌的習慣已經根深柢固，韓國車或者是一種蔗渣價錢燒鵝味道的好選擇，但因為二手市場並不積極，所以如果有人買車也會考慮二手價格的話，這問題仍然難以在短期內能夠解決。