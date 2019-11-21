男士造型裡不可沒有的白波鞋 推介百搭永恆的八對波鞋

不只是種潮流，四季皆宜的白波鞋在不同範疇的男士時尚中有著根深蒂固的位置。不只規限於夏天，其簡約的設計正正讓你能一年四季不論是襯上牛仔褲、整套西裝或是不同色調的服裝的時候都能穿上一雙白波鞋。

Credit: hespokestyle 近年打扮趨向舒適輕鬆為主，使多功能性的白波鞋成為整體造型的關鍵。曾經不為人認同的西裝波鞋著法，如今已成為常見的現象，在紅地毯以及時裝天橋上更經常看到。所以白波鞋已成為男士衣櫥裡的必需，以下推介人生必須擁有的八對白波鞋。

Credit: Adidas 1. Adidas Stan Smith 雪白、線條簡潔的Stan Smith早於70年代出現但一直並沒有許多人知道直至2000年後經品牌大力宣傳以及無數明星效應底下，便成就出一款經典的白波鞋。

Credit: Converse 2. Converse Jack Purcell 平凡的帆布鞋但相信是世界上售賣率最高的一對，平均每一分鐘就會有一對出售，價廉物美而且有種謙卑的感覺。

Credit: Nike 3. Nike Air Force 1 1982年首次推出，當年氣墊鞋是種創新的概念，如今成為各時裝設計師及品牌的最愛，經常會推出聯乘版本。

Credit: Common Projects 4. Common Projects Achilles Low 聲稱是全世界是舒適的鞋，這型號更基乎是整個品牌售賣的唯一款式，帶有高端時尚的感覺，也是許多人的First Choice。

Credit: Maison Margiela 5. Maison Magiela Replica 靈感來自German Army Trainers (簡稱GAT)為德國陸軍的室內訓練鞋，於1970年代設計。此摩登版本以高級的皮革與麂皮物料重新塑造出大受歡迎的款式。

Credit: New Balance 6. New Balance 997 另一款長青品牌及型號，身兼功能性與時尚於一身，略厚的鞋底更能幫你增添幾寸。

Credit: Vans 7. Vans Old Skool 街頭文化，滑板運動同時亦成為更許多時裝設計師的靈感之人，包括Hedi Slimane的Saint Lauren、Kris Van Asshe的Dior等。