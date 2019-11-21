二氧化碳鍊成伏特加 生產全程負碳

Air Co已經生產出世上首款負碳伏特加，「負碳」的意思是，整個生產過程的碳排放達到負值。這是不可能的？因為所有生產、運輸過程都會有碳排放，除非，以二氧化碳作為原材料。Air Co的共同創辦人包括電化學專家Stafford Sheehan和Greg Constantine，他們從美國東北部的工廠收集二氧化碳，由水力發電提供動力的設施將之液化，然後透過電能將二氧化碳轉化為乙醇（酒精），他們說，這種電化學轉換工藝已存在了幾十年，而他們只是首次將之應用在大型生產之上。

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而要達到「負碳」，這只是其中一步，還要計算每個環節的碳排放，在收集、淨化、壓縮和運輸過程中，每處理千克二氧化碳的碳排放約0.1千克，達到九成負碳。而製造烈酒最重要的蒸餾過程則用上太陽能，縱使也有碳排放，亦保持在樂觀的數值上。更重要的是，相比起用上穀物或薯仔來釀酒，免卻了種植的土地、灌溉、成本，也是重要的減排來源。最後，連瓶子也可以重用，包括使用特別的膠水乾淨去除標籤，而粘合劑防水防冷，也是可生物分解的。縱使還未能嚐到一口環保伏特加，但其理念及做法卻已經非常引人入勝。