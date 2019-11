【adidas X Star Wars】將千年鷹號X翼戰機著上腳 願原力與你同跑

繼之前介紹過的聯合航空737-800客機、Samsung Galaxy Note 10+和Le Creuset「砂鍋」後,即將上映最終話的Star Wars又有聯乘新搞作發佈!今次是與adidas合作,以銀河帝國和反抗軍同盟的戰機為藍本,推出三款adidas標誌性跑鞋 ─ AlphaEDGE 4D、UltraBoost 19及UltraBoost S&L。 圖片來源:adidas

adidas X Star Wars

adidas UltraBoost 19 x Star Wars

adidas UltraBoost 19 x Star Wars

以《星球大戰》中最具代表性的千歲鷹號(Millennium Falcon)作主題,鞋身以千歲鷹號機體的藍色和灰色為主色調,ColorBoost中底印上千歲鷹號的平面設計圖。金屬藍色的3D後跟支架與鞋舌位置上的聯乘logo及千年鷹號標誌象徵飛船動力輸出,左右後跟位置分別綴上Han Solo的經典台詞「NEVER TELL ME THE ODDS」及「JUMP TO LIGHTSPEED」,與千歲鷹號的設計主題完美呼應。

+ 5 + 4 + 3

adidas UltraBoost S&L x Star Wars

adidas UltraBoost S&L x Star Wars

以《星球大戰》中的X翼戰機為設計藍圖,採用灰及黑色主調,配以橙色細節貫穿鞋款, 還原戰機主體。後跟支架及Boost中底注入戰鬥機內部結構圖紋,徹實裡外呼應X 翼星際戰鬥機設計主題,左右後跟位置更分別印有經典台詞「THE FORCE WILL BE WITH YOU, ALWAYS」及「STAY ON TARGET」,結合鞋舌位置上的聯乘logo,完美彰顯鞋款的聯乘特色。

+ 3 + 2

adidas AlphaEDGE 4D x Star Wars

adidas AlphaEDGE 4D x Star Wars

設計取材自《星球大戰》中的死星(Death Star),全黑鞋面注入反光材質紗線,暗藏死星設計圖點綴,獨特的光澤感蘊含著黑暗原力,左邊鞋舌位置的死星標誌及右邊鞋舌的聯乘logo同時加入反光效果,增添別緻亮眼的潮流感。兩邊後跟拉環也分別寫上經典電影台詞「 THAT’S NO MOON」及「THE POWER OF DARK SIDE」作致敬,配搭FORGEFIBER技術特製的襪套式Primeknit鞋面,讓鞋身結構宛如第二層皮膚般緊貼足部,帶來全方位的舒適感。ADIDAS 4D中底由嶄新的數位光學合成技術 (Digital Light Synthesis) 打造而成,製作過程中注入了光和氧,使用數位光學投影、透氧光學及可编程的液態樹脂技術,外底搭載Continental™耐用橡膠,締造極具《星球大戰》風格的高機動性能聯乘跑鞋。