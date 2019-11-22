認識甚麼是Yakitori「焼き鳥」 正宗博多串燒店「KIDO木戶」

走過日本的大街小巷，總能看見在門外掛著「焼き鳥」直幅的店子，對於日文稍有認識的，都知道是專吃雞串燒的，但若然你是與來自博多的朋友同行，定必會聽到他抱怨為何店內都僅會供應雞一種食材，皆因源自博多的Yakitori「焼き鳥」，並非一如字面所解，僅僅以雞入饌。 圖片來源：KIDO木戶

Yakitori「焼き鳥」，其實亦即博多串燒，起源於江戶時代的博多，當時博多的管轄者萬田家族，主力引入雞種生產雞蛋以供應日本各地，因此致力鼓勵開發雞飼養業，亦令坊間因而出現了很多以雞為食材的菜式，包括發展至後期所出現、盡可能地將雞隻的每一個部分都吃掉的雞串燒。雖然博多串燒又叫做「焼き鳥」，但其實博多串燒是以豬肉為主，而非雞肉，因此博多人到日本其他地方吃「焼き鳥」時，總會奇怪為何店裡只有雞串燒供應。此外，博多串燒會以蔬菜入饌，亦是與其他地方串燒稍為不同之處。

博多串燒著重食材配搭，因此一個好的串燒師傅必須對於食材有深入認識，亦要懂得如何以醬汁帶出食材的味道，當然還需講究穿肉及切肉技巧，並將每一串串燒的烤製時間和火候掌握得宜，才能夠烤出質素上乘的博多串燒。

「KIDO木戶」總廚木村潤一郎

位於尖沙咀棉登徑的「KIDO木戶」，由日籍總廚木村潤一郎坐鎮，主打正宗博多串燒，以由高溫蒸燒日本橡木製作而成的備長炭，烤製來自鹿兒島的頂級豚肉和從日本奈良引進的「大和妃子雞」，帶來富士蘋果豚肉卷、日本香蔥豚肉卷、牛油果豚肉卷，及雞腿肉、雞頸、雞皮丶雞肝至雞心及雞上胸肉等博多串燒。此外，亦有鹿兒島安納芋、秋葵、日本長芋及萬願寺青椒等來自日本各縣的蔬菜串燒。

特別值得一提的是，香港人非常熟悉的宮崎名物「南蠻雞」，正正是由木村總廚的父親、九州宮崎馳名食府「Ogura」（おぐら）的創辦人所創，而木村總廚亦將其祖傳秘方帶到「KIDO木戶」，讓客人不用親身飛往日本宮崎，也能品嚐到最原始正宗的南蠻雞風味。除此之外，大阪地道名物串炸也是「KIDO木戶」的主打料理，當中尤其推薦東京灣鮑魚、炸白蘆筍煙肉卷串、松露炸薯波及佐賀縣白石町蓮藕。