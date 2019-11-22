冬日一反常態 SUICOKE涼鞋百搭襯法

在剛過去的夏天，時尚涼鞋已經流行了一陣子，當大家以為來到秋冬可以將之收起來，日本品牌SUICOKE卻又推出最新的Lookbook，展現出涼鞋在冬日也能佔一席位。 圖片來源：SUICOKE

SUICOKE Kisee-V Silver（雙魔術貼拉帶配以日字索扣三重調節系統，提高穿著緊貼度及穩固性） 或者大家對SUICOKE已早就熟悉，之前推出過的忍者涼鞋深入民心。成立於2006年的品牌，於幾年前開始開拓時尚機能兼具的涼鞋系列，更曾與多個品牌聯乘，如Norse Projects、Beams、Mastermind Japan、Clot等。而且其來自意大利的Vibram橡膠鞋底，以頂級工藝打造出色的功能：耐磨耐用、抓地力高、舒適的體驗。

SUICOKE Depa-Cab Olive/ brown（橄欖綠與褐色雙調配色及於腳踝拉帶位置繡上品牌標籤 ） 自從襪子配涼鞋興起之後，打破既定束縛，配上冬日穿搭，更是一反常規。不論是西裝、牛仔褲，Smart Casual還是街頭風格，都應付得遊刃有餘。特別是在這個遲到又遲走的深秋，以山系機能結合時尚簡便的設計更可以大行其道，品牌的2019與 2020系列，繼續以系統化拉帶設計，配以獨特鞋底紋理，增強穩固性及抓地力。配色方面更是吸引眼球，既有搶眼配色，亦有沈實的Earth Tone，可以應付不同風格變奏的造型。事不宜遲，馬上來看看SUICOKE 2019-2020 Lookbook放送：