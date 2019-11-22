威士忌界的美蘇大戰 Bourbon VS Scotch

威士忌是全球最受歡迎的酒精飲料之一，近年的火熱程度一直不減，而儘管品種繁多，蘇格蘭威士忌Scotch和波本威士忌Bourbon仍然是最常見的。不說你也許不知，雖然兩者同為威士忌，但原來卻是差天共地的兩種酒。

威士忌就是以穀物作原材料，再作蒸餾製成的烈酒。

威士忌是由穀物發酵再製成的蒸餾酒精飲品，最為香港人熟悉的蘇格蘭威士忌主要由大麥麥芽製成。按傳統，蘇格蘭威士忌必須在橡木桶中陳放至少3年才可作蒸餾裝瓶，並製作出至少40％酒精濃度。

波本威士忌的主要成份，是美國非常普遍的粟米。

相比之下，不少人都不知道原來波本威士忌的主要成份並非麥類，而是美國非常普遍的粟米。根據美國法規，要用上波本威士忌這名字，並不強制要求威士忌必須在肯塔基的波本製作，只需要在美國境內便可。反而成份方面，必須使用至少51％粟米製成，而大部分波本威士忌更會用上70%左右的粟米，再加上包括小麥、燕麥、蕎麥等其他穀物製成。

蘇格蘭威士忌最著名的，是近幾廣受歡迎的單一麥芽威士忌。

陳存方面，波本威士忌只能夠被放於新烤橡木容器中陳化，而並沒有陳年的最短時間。惟獨如果有經過最少兩年的陳存，則可以稱之為Straight Bourbon；陳存少過四年的則需要註明其陳存年份。

波本威士忌如果有經過最少兩年的陳存，便可以稱之為Straight Bourbon。

由於波本威士忌主要由粟米製成，風味上會更甜一點，而蘇格蘭威士忌則有更濃郁的煙燻味。回應文章主題，到底是哪一種比較優勝？還是最老套那句，酒沒有好與不好，只有是否適合你口味，要講好與不好，只能有主觀的評斷，而能夠作這評斷的，只有你自己。想要知道甚麼是好，甚麼是不好，最緊要多試一點。