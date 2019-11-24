【Aqua】自家培植罕見香草 成全獨家美饌cocktail

發哥話：「任何事做到極致就係藝術。」主打意日菜式的Aqua，最近就從意大利和日本購入種子，利用高科技迷你種植箱在廚房內栽培出4種稀有香草，並運用這些自家培植的香草，匠心創作出6款「Homegrown」菜餚和5款雞尾酒，將在菜餚中原為配角的香草玩到極致。

由Aqua自家培植的4種稀有香草包括有：

酸模(sorrel)，擁有獨特的濃郁檸檬香氣，富含維他命C，在中世紀時的歐洲是常用的香草。

三葉芹(mitsuba)，又名日本野香芹，擁有細膩的胡椒味，由於被加熱烹煮後會散發出苦味，故此通常會直接加進菜餚中，主要用於日式和中式菜餚。

酢漿草(oxalis)，苦中帶甜，果香濃郁，富含維他命A及C，適合與根莖類蔬菜搭配。

日本香菜(pakuchi)，帶有濃烈的辛辣口味，口感會因烹煮調味方式而改變。

「涼伴紅菜頭、香檳果凍、漿果凍湯及自家種植酢漿草」

選用源自歐洲的酢漿草，味道酸甜參半，配上黑蒜、醃車厘子、士多啤梨，並淋上由紅菜頭、香醋、黑胡椒和酢漿草烹調而成的湯汁。最後放上運用著名法式烹調技巧的黑色薄脆片，營造出對比鮮明的口感。

「蓮藕、牛油果、無花果漬卷伴自家種植三葉芹」

切成薄片的粉紅色蓮藕以香醋醃製，然後包著壽司飯糰、牛油果和無花果片，再配上香濃蜜桃蛋黃醬，入口清新惹味。整個壽司以新鮮香蔥捆綁，面層放上少許三葉芹來增加略為苦澀的清新口感，巧妙平衡菜式中的甜味。

「煎北海道帶子配自家種植酸模香蒜醬及法式奶油」

微温白汁與鮮味濃郁的帶子，配上即席撒上的新鮮即摘酸模嫩枝，加上以酸模、香蒜和辣椒打造出不含果仁的變奏版意大利青醬，為充滿新鮮酸模及清甜刁草的帶子再添風味。

「燒和牛西冷、海膽配朴葉味噌及自家種植日本香菜」

香烤後的和牛置於青蔥和日本香菜碎上，再放上鮮甜香濃的新鮮海膽，伴以醃漬牛蒡和香脆蒜片，再配搭由清酒、味醂、豉油和甜麵豉的自製醬汁。菜式所用的盛器亦不只是裝飾那麽簡單，以熱石為底層，再鋪上一塊與和牛及醬汁一同在炭火慢烤的大乾朴葉，為菜色增添煙燻風味，並帶出烤味噌的堅果香氣。

「Pakuchi Collins」

調酒師以日本香菜為主角，與Tanqueray No. 10氈酒、蜂蜜、檸檬水、檸檬汁和新鮮青檸一同調配。

「Evening Orchard」

將本身帶有濃郁的青檸和柑橘味的Tanqueray Rangpur氈酒，與新鮮柚子、青檸汁和甜瓜利口酒配搭。材料中還特別混入少量新鮮微辛的日本香菜，以平衡甜度。此外，鮮甜菠蘿和結晶糖粒亦為此雞尾酒增添果香與層次。

「Moonlight Jasmine」

靈感源自日本，是White Negroni氈酒變奏版。以無酒精蒸餾酒Seedlip Garden襯托出Tanqueray Rangpur氈酒的胡椒和丁香風味，加入香甜的日本梅酒後，調製出充滿茉莉、薰衣草和玫瑰等清新花香的特飲，最後加入新鮮、自家種植的檸檬香蜂草，慢慢散發出柑橘香味。

「Rosebud Dusk」

用上Tanqueray Malacca調製，玫瑰、薰衣草和茉莉的芬芳以及充滿果香的杜松子，與在Royal Botanical通寧水中浸泡24小時後，產生接骨木花和西柚的淡淡芳香的自家種植的酢漿草（oxalis）巧妙融合。

「Sherbet Sundown」

以帶有柑橘、生薑及青檸味的Tanqueray Rangpur，加上口感順滑的栗子利口酒調製。調酒師並以獨特調配的龍舌蘭糖漿、青檸汁及混入新鮮三葉芹的焦糖，打造出清新香甜的黃色酒液，加入新鮮菠蘿汁和蛋白搖勻後形成忌廉狀的幼滑泡沫，再放上一片煙燻迷你蛋白脆餅和三葉芹。