法國Chablis白葡萄酒完美配搭 「純白冬日」

冬天是特別適合喝酒的季節，一來比較多節日派對，是與親朋好友暢飲的機會，而且冬天胃口大，最適合就是Wine Pairing。一般而言，冬天可以嘗試比較烈的酒來暖暖身子，但考慮到配搭食物，葡萄酒就是不二之選，今回介紹的，是來自法國著名葡萄酒產區Chablis所出產的白酒。

Chablis的佳釀向來聞名，相比起其他的Chardonnay酒，Chablis更適合於節日喜慶活動中與人分享，除了因為Pairing，其清新口感易入口，芳香宜人而細緻。今個冬日，Chablis美酒迎來「純白派對——冬日系列」，特別推介多款Chablis Premier Cru及Chablis Grand Cru美酒，是為這個冬日及聖誕嚐新之選。

Chablis Grand Cru, Valmur, 2015, Domaine Jean Collet & Fils 首先是「Chablis Grand Cru, Valmur, 2015, Domaine Jean Collet & Fils」，這個家族自1972開始其釀造歷史，更位處Chablis的核心地段，其特級葡萄園位於瑟蘭河（Serein）右岸山坡之上，葡萄帶著純淨金綠色澤，口感上帶有獨特的礦物味道，而且其青檸花、乾果、杏仁、以及微微的蜂蜜味更是引人入勝。酸度及厚重感平衡，酒體充滿活力，可以搭配龍蝦、鵝肝、雞肉及忌廉蘑菇白肉，甚至是魚生。

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