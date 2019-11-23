相機是讓自己無悔 古董鏡頭更可保值

人到中年，開始回顧自己人生。發覺許多的精彩時刻並未有記錄下來，不禁有點後悔。近日有冇看過一個廣告，常常在說「Decisive Moment」? 我後悔的，就是沒有把自己的Moment，用相機拍攝下來！

第一代Leica機是為1913年的產物，更係一件有價有市的古董。（Pinterest） 說到「Decisive Moment」，當然就聯想到Leica相機。 Leica的第一部相機是在於1913年由Oskar Barnack設計，當時的概念是著重於風景攝影，也是第一部用35MM菲林的相機。Leica相機在第二次世界大戰後，蛻變到今天的M系列相機。1954年，Leica推出了M3型號，引入了可更換鏡頭的功能。當時M3亦推行了Rangefinder和viewfinder合二為一，引進雙影重疊的對焦方法。M系列的相機一直在改進直到今日的M10。

現在的手機都做到相機功能，不過Leica賣的更似係品味。（unsplash） LeicaM系列rangefinder的強項，就是拍攝寫實和實況照片。RF風格令攝影師跟拍攝題材更近更直接，把拍攝對象置放在框架線內便可以清楚地構圖。RF相機令你「人機合一」，恍似是攝影師的一部份，思維及視野在快門一瞬間被記錄下來。這就是攝影大師Henri Cartier-Bresson，1908 – 2004）所謂的決定性時刻（decisive moment） 。

識得影相，無疑係男人另一賣點，另一半一定會更愛你。（unsplash） Henri Cartier-Bresson在1935年第一次使用過Leica相機後，就被它深深地吸引著，他以敏銳的視覺配合相機的精確把真實和現實的韻律拍攝下來，並稱當動態和構圖塑造表現和描述力的狀態時就是決定性時刻（decisive moment） ，此理論影響了一代的實錄及記者攝影師。

Leica咁多年來能夠屹立不倒，沒有被手機潮流沖走，賣的就是水準。（unsplash） Leica的吸引力除了在於它強勁的攝影品質外，另一巨大吸引力就是它的價錢。請不要誤會，Leica數碼相機絕不便宜，現行款式閒閒地都要大概五萬大元！而且要等待數個月的時間才有貨！除了有錢買之外，還要動用人脈關係才買到相機。但你不要忘記，鏡頭也很貴！又昂貴又難買，有甚麼好呢？原來Leica的抗跌能力非凡！

年輕時未懂得留影，想回顧吓自己個英俊樣只能憑空。（unsplash） 一枚20、30年的鏡頭，隨時能夠升值好幾倍。數碼相機的科技日新月異，當然未必能夠稱得上保值。但鏡頭就不一樣，M系列的鏡頭已經在市場上運用多年。古董的M鏡頭，比現在的品質有異，但此終是Leica產品，水準有一定的保證。年紀大，趁老花眼尚未太壞，趕緊去多拍幾張靚相，給老婆留念，實行來個「Decisive Moment」!