日本職人最佳拍擋 風乾三年又三年的專屬物料「賽璐珞」

談到日本眼鏡職人其中一個關鍵字必定是賽璐珞（Celluloid)，究竟這種物料是何方神聖？能夠被日本人發揚光大成為全球眼鏡迷所追棒的製作素材，而它又具備著甚麼特質和賣點能夠得到一眾職人大師的推崇？ 撰文：Kelvin

多年來賽璐珞十居其九都以黑及玳瑁色為主，因此在過往福井縣的職人門作品中，風格都比較傳統及保守。 圖中的是Acetate板材顏色與花紋會較多的變化。（Kelvin攝） 賽璐珞生產基地——福井縣鯖江市 日本人懂得珍惜傳統文化，尤其是對一些手工技藝方面更保留得原汁原味，繼而得以保存。記得在上目眼鏡成立初期就跟同團隊前往日本福井縣，並在金子眼鏡的帶領下一連走訪了「泰八郎 謹製」、「小竹長兵衛」、「佐佐木 與市」等職人工房，那次旅程的確是獲益良多。至於在金子眼鏡的大本營BACKSTAGE內，存在了一個專門生產賽璐珞的部門，𥚃頭擺放了多種賽璐珞物料、井井有條。假如對日本職人眼鏡或賽璐珞有所認知的話，都會知道它是需要用上三年以上時間風乾，才得以讓物料堅固起來。因此在BACKSTAGE𥚃頭我們就發現到一個貌似焗爐的機器，而所有賽璐珞都是擺放在內利用專門技術烘乾。

一般的賽璐珞是需要存放乾燥地方3至6年，直至一些溶劑在空氣中揮發完成後才能出廠。我親眼看過泰八郞師傅在一塊堅硬的賽璐珞板材用線鋸非常費力地切出框架的形態。（Kelvin攝） 「與Acetate相比更具個性？」 開業10年，一直都有客人前來查詢有關賽璐珞（Celluloid）的問題，他們十居其九都是問及賽璐珞製跟常見的醋酸纖維（Acetate）製之分別，那種物料會比較好？我認為主要視乎品牌本身的形象與班底壇長走那一類的方向。舉例說Oliver Peoples本身是走美式風格，倘若他們利用賽璐珞製作眼鏡，感覺總是格格不入。又或者小竹長兵衛或泰八郎改用Acetate來當眼鏡素材，那麼閣下還有興趣購買他們的作品嗎？所以不一定賽璐珞製的就特別好，反觀一般的賽璐珞來來去去都是幾款色澤，選擇上並沒有Acetate那麼多變，所以一切都視乎情況而定，畢竟時間、環境、氣氛都會構成不同的購物心態。

完成後的賽璐珞亦需要職人們的拋光打磨、切割、鉸鏈組裝、配件處理、接上鼻托及QC⋯⋯等等，工序繁複。 又何謂賽璐珞？ 直至現在為止仍有很多朋友把賽璐珞翻譯為賽璐璐，究竟它是怎麼樣的材質？與常見的板材有何分別？其實賽璐珞與賽璐璐乃是音譯的問題，是一種類似塑膠，卻比塑膠更早發明的化學材料，由硝棉與樟腦混合加熱、加壓製成。製成後的賽璐珞有著極髙的硬度和密度，而透明感亦極佳，因此經製作成品後會散發出特殊的質感與光澤，繼而得到日本傳統職人的愛戴。但由於賽璐珞至少要存放乾燥地方三至六年，直至一些溶劑在空氣中揮發完成後才能出廠。再者，賽璐珞本身屬於高發揮易燃性原料，若果利用機械來生產會很容易發生火災，所以在60、70年代歐美國家已停用及禁止賽璐珞入口。現時就只有日本仍繼續使用和生產這種物料，因此必須以全人手製作，所以現時還會使用賽璐珞製作的職人每月亦只能生產不過200副的數量，感覺分外珍貴。基於容易掌握或各種原因，新一代的眼鏡品牌大多會選擇板材為製作的原材枓，懂得欣賞賽璐珞的相對較少。慶幸上目眼鏡能夠邀請到Yellows Plus為我們推出賽璐珞版YVES型號，並得到大家認同，從傳統文化中帶出現代感，這是最難能可貴的地方。