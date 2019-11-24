Warner Bros.新設計誕生：寧願成為將來的懷舊，也不願於今天過時

Logo的重要性相信不用多說，Branding的最重要一環、受眾的第一印象來源，也是最廣泛傳播的。早在十多年前，不少全球性的、有著跨世紀歷史的品牌都更換了Logo，主要是簡約化，例如Google、Yahoo、Starbucks、American Broadcasting Company（ABC）等，不同範疇亦不約而同，是因為簡約是大勢所趨？特別早洞悉到這一點而作出更改的，很多都是業務與數碼媒體有關的，也是今天所謂的「新媒體」。

Warner Bros.新舊Logo 今點要說的，卻是最著名的娛樂公司之一的華納兄弟公司（Warner Bros.），成立自1923年，業務涉足於電影電視、動漫畫、遊戲、廣播等。許多著名的影視作品，如《Harry Potter》、《魔戒》等都出自其手，縱使其影響力覆蓋了全球的老中青，今天卻毅然決定更改Logo，而原因也主要是迎合數碼年代。

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全線應用新設計，予人非常乾淨的感覺（網上圖片） 對上一個Logo的設計已經是90年代的事，由於設計、顏色比較複雜、在廣泛傳播於數碼媒體之上有一定困難，然而，是次改動是為大改，連字型也是重新設計的，要放棄用上多年的標誌性Icon的確不易，但新改動的應用性更高，反而給予受眾及客戶信心，證明品牌是與時並進而且打算繼續大展拳腳的。

華納兄弟標誌性的水塔（網上圖片） 新設計沿用了標誌性的盾牌及藍色，放棄了豪華的金色及緞帶，字體變得更突出，更是用上黃金比例作為基礎而打造出來的。設計上的難度，相信是平衡了扭曲的「WB」字型而且使其不失現代感。此外也配合一套新的字款，Logo設計及字庫出自最享負盛名的設計帝國Pentagram之手。在應用性上，適合不同的線上線下平台，由影視到印刷的任何媒介上使用，簡約的設計不受空間大小影響，為證明這一點，在釋出新Logo消息同時，已經放上華納兄弟著名的水塔之上。

也有「陰影版」設計

新設計的邊框可以化作窗口 此外，也有一套3D／陰影版本特別為視影作品應用而設。而且新設計的邊框可以化作窗口，套上不同影視作品的內容，針對一個作品作為開場或閉幕時的定制版本，甚至不再受顏色的影響。同類型的設計，其實大家都曾在Marvel、DC等Logo上看過了，品牌也老實指出，這也許是陳舊的套路，但無疑是有效的。

DC的新（左）舊（右）Logo都有應用於不同的作品之上；新Logo出色之處在於其「掀頁」式設計，融合了「DC」兩個字母，也向品牌的漫畫歷史致敬（網上圖片）