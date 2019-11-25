【聖誕節】令男人都愛上倒數聖誕 威士忌聖誕月曆

聖誕並非女士專利，男人都可以期待聖誕節的來臨，問題只是有甚麼原由值得我們倒數慶賀。如果每日倒數迎接的不止是聖誕，還有一瓶瓶的威士忌，那將會是最備受期待的快樂聖誕，Merry Whiskymas！ 圖片來源：Tiffany’s 紐約吧

尖沙咀東海景嘉福州際酒店的Tiffany’s 紐約吧，推出多款威士忌聖誕月曆，每款包含24款來自世界各地的威士忌以及一隻Glencairn威士忌酒杯，24樽迷你酒瓶藏於24道門後，讓男士們每天以一瓶充滿驚喜的優質威士忌，倒數迎接聖誕節的來臨。當中僅限量兩盒的「2019尊貴之選」，更包含多款30年以上的稀有及限量版威士忌珍藏，例如The Macallan 40 Years Sherry Oak、Port Ellen 39 Years、Highland Park 30 Years、Glenfiddich 30 Years等。至於喜愛獨特稀有的Indepedent Bottler的威士忌愛好者，則可選擇包括有Signatory、Berry Brothers & Rudd、Gordon & MacPhail、Old Malt Casks、Old Particular、Provenance、Samaroli by Samaroli、Cadenhead’s及The Single Malt of Scotland的精選傑作的「獨立瓶裝之選」。

此外，Tiffany’s 紐約吧還推出了極具特色的威士忌聖誕球掛飾，男士們可以將威士忌注滿一盒兩個的聖誕球，而聖誕球更可循環再用，以木塞上的絲帶掛上聖誕樹作為裝飾。每一個禮盒包含兩個威士忌聖誕球以及兩瓶自選的50ml迷你精選威士忌。