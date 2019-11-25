【Richard Mille】Pharrell Williams特別版RM 52-05

鍾情於Richard Mille的國際巨星隨便都能數出一大堆，當中就包括有Pharrell Williams這位才華橫溢的歌手及創作人。他本已擁有多枚Richard Mille傑作，然而也許再多的作品，都及不上這一枚，因為這是品牌以他命名的RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶。

Richard Mille推出以Pharrell Williams命名的RM 52-05陀飛輪腕錶。

如果要形容，Pharrell會用「顛覆」來表達他的音樂，他的創作世界在於轉移焦點，從意想不到的合作中尋找新的視角。Richard Mille在創作這特別版腕錶之時，就對這特點念念不忘。RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶最震撼之處，正是來自於將觀看的視野完全翻轉了180度，陀飛輪並不展示於錶面而是收到底蓋方向。

錶盤上一個太空人的頭盔，其面罩上反映出其眼前景象，說明了他正身處火星之上，遙望著家鄉地球。

腕錶的造型，是錶盤上一個太空人的頭盔，其面罩上反映出其眼前景象，說明了他正身處火星之上，遙望著家鄉地球。造型固然精妙，而當中包含雕刻師、琺瑯師和畫家共同攜手琢磨更盡展了品牌所掌握的顛峰藝術。

RM 52-05陀飛輪機芯如同打造太空梭一般，機芯底板是採用由五級鈦合金加工而成。透過它，可窺見五級鈦合金橋板，其鏤空的結構呼應了火箭發射台。底板上還嵌入了大片的璀璨藍色砂金石玻璃，讓人聯想起佈滿群星的無邊宇宙。

太空人的頭盔由五級鈦合金雕刻而成，並使用永久性顏料手工繪製。至於火星，雕刻工藝生動地捕捉火星的赤褐色沙漠，及其拔高而起7公里的磅礴神韻，並以琺瑯彩繪展現出其豐富多樣的色彩變化。

陀飛輪並不展示於錶面而是收到底蓋方向。

錶殼中的太空人頭盔上有兩個分別鑲嵌著一枚黑色藍寶石和兩枚鑽石的白金零件，模擬能夠照亮周遭環境的探照燈。

這款宇宙時計還採用了其他的創新技術，如棕色金屬陶瓷同時結合了鈦合金的輕巧和陶瓷的硬度。中層錶殼採用在航空領域眾常用的Carbon TPT®碳纖維製成。指針和腕錶背面的橋板均進行鏤空，呼應火箭發射台或衛星臂。錶冠是根據火箭艙設計而成，就連其周圍的橡膠都具備火星探測車輪胎的獨特輪廓。

錶冠是根據火箭艙設計而成，就連其周圍的橡膠都具備火星探測車輪胎的獨特輪廓。

RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶只限量發行30枚，想要跟Pharrell看到一樣的風景，殊不容易。