名人向Karl Lagerfeld致敬白恤衫 將於Pitti Uomo男裝週展出

雖然時裝界老佛爺Karl Lagerfeld離開我們好一陣子，但他的影響力仍然有增無減。

Cara Delevingne設計的白恤衫上印有她最唯人熟悉的大象和獅子紋身圖案。（Credit: AFP for Karl Lagerfeld）

（Credit: WWD） 早於今年5月宣布身為老佛爺的長期保鏢兼私人助理Sébastien Jondeau，被任命為2020年春季 Karl Lagerfeld品牌的男裝大使，更參與位於佛羅倫薩男裝界最重要的盛事Pitti Uomo。那時除了展出最新系列之外還找來街頭藝術家Endless合作，創作出向Karl Lagerfeld致敬的大型畫作。

Credit: Sebastien Jondeau by O. Saillant 這位跟著老佛爺工作超過20多年的私人助理非常了解他，相信亦贏得老佛爺的信任，所以也曾多次出現過在Chanel的廣告硬照中，也行過品牌的時裝騷。