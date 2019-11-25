名人向Karl Lagerfeld致敬白恤衫 將於Pitti Uomo男裝週展出

撰文：Mariane
最後更新日期：
雖然時裝界老佛爺Karl Lagerfeld離開我們好一陣子，但他的影響力仍然有增無減。
Cara Delevingne設計的白恤衫上印有她最唯人熟悉的大象和獅子紋身圖案。（Credit: AFP for Karl Lagerfeld）
（Credit: WWD）
早於今年5月宣布身為老佛爺的長期保鏢兼私人助理Sébastien Jondeau，被任命為2020年春季 Karl Lagerfeld品牌的男裝大使，更參與位於佛羅倫薩男裝界最重要的盛事Pitti Uomo。那時除了展出最新系列之外還找來街頭藝術家Endless合作，創作出向Karl Lagerfeld致敬的大型畫作。
Credit: Sebastien Jondeau by O. Saillant
這位跟著老佛爺工作超過20多年的私人助理非常了解他，相信亦贏得老佛爺的信任，所以也曾多次出現過在Chanel的廣告硬照中，也行過品牌的時裝騷。
Karl Lagerfeld (Credit: Pitti Uomo SS2020 Presentation by Endless)
自家品牌Karl Lagerfeld剛剛宣布將會舉辦另一個致敬展覽，找來不同的名人包括名模Cara Delevingne 和Kate Moss、賽車手Lewis Hamilton、時裝設計師Tommy Hilfiger、藝術家 Takashi Murakami 、Sébastien Jondeau 等重新演繹老佛爺生前最愛穿的制服 — 白恤衫，加上眾人自己的風格，去繼續懷念這位時裝界的巨星。展覽將於明年1月7至10號期間進行，屆時亦會同時展出2020秋冬季的男裝成衣系列、鞋履及飾物。