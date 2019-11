機場裡最危險的極樂園 Duty Zero Premium Lounge

在香港機場的離境後禁區裡,有很多不同的航空公司貴賓室及付費貴賓室,不過隨著這些貴賓室的入門門檻逐漸降低,VIP Lounge裡的VIP變成大媽小孩,吃的喝的都是廉價貨式,貴賓室的存在好像失去了意義。幸而有一家隱藏於一號客運大樓離港層(L6)東大堂南的絕密貴賓室,卻可謂機場裡最危險的極樂園。 圖片來源:Duty Zero by cdf

這家隱藏於Duty Zero店內的貴賓室,僅供其鑽石級及鉑金級會員使用,偌大的空間裡,大致上可以分成兩個休息區,每邊大概可供5至7人休息,另外還設有一個珍釀展銷區,放有眾多極品藏酒,並開放予貴賓搜購,當中包括極罕有的Martell Hidden Gem、Louis XIII Time Collection、The Macallan 72 Years Old in Lalique、Royal Salute The Age Collection、The Balvenie DCS Compendium Chapter 5、Port Ellen 39 Year Old、Dalmore 50-Year-Old、Glenfiddich 50 Year Old等等。而貴賓室內亦會供應數種優質的威士忌、干邑、紅酒、香檳予客人享用,並不時會轉換酒款,筆者造訪當天,就品嚐到於一瓶於去年入樽的50年The Last Drop。

想要成為Duty Zero的鉑金級會員,只需要在登記成為基本會員後,於Duty Zero累積消費滿5萬港元(不包括香煙),即可獲得3年會籍;至於鑽石級會員,則需要累積消費滿10萬港元(不包括香煙)。鉑金級及鑽石級會員除了可以享用Premium Lounge外,還可以參加會員專享活動,而每消費HK$30,更可以獲得1個積分(生日月份可獲雙倍積分),以當作現金在消費時使用。